Séptimo domingo consecutivo de Liga para el Málaga

Siete domingos seguidos. Con el anuncio de LaLiga de los horarios de la jornada 12 de Segunda División, el calendario ha deparado que el Málaga ... jugara por séptimo domingo consecutivo. Lo hará frente al Castellón en Castalia, el 2 de noviembre a las 18.30 horas. Es cuanto menos llamativo que el club de Martiricos sea el único equipo de la categoría que no ha jugado en un día fuera del fin de semana en los 12 primeros envites.

El Castellón fue durante la temporada 2023-24, en Primera RFEF, la némesis del Málaga. Le superó en los dos encuentros ligueros, y finalizó la campaña como líder del grupo, ascendiendo a Segunda. El cuadro malaguista pudo quitarse la espina en el duelo del pasado curso en La Rosaleda, en el tramo final, con un triunfo por 1-0, con un gran gol de Chupete. El equipo 'orellut' no tuvo un buen arranque y destituyó a su técnico, Johan Plat, y el mítico exfutbolista Pablo Hernández, que dirigía al filial, tomó el relevo. En su debut en el banquillo, venció en Butarque al Leganés (0-1).

Tras los duelos frente al Cádiz y el Burgos, ambos en domingo, el Málaga jugará el séptimo día de la semana frente al Racing de Santander (5 de octubre, 18.30 horas); recibirá al Deportivo el domingo 12 de octubre (21.00 horas); se medirá a domicilio al Leganés el siguiente domingo, 19 de octubre a las 14.00; se enfrentará al Andorra el domingo 26 de octubre otra vez a las 14.00, tan sólo 36 horas después de que termine el España-Suecia de la Liga de Naciones femenina en el feudo malagueño y viajará a Castellón el 2 de noviembre a las 18.30 horas. ¿Continuará jugando otro domingo más el Málaga para la jornada 13?