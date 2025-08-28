Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las selecciones de España y Suecia ya se midieron en La Rosaleda en diciembre de 2023. RFEF

La selección femenina vuelve a La Rosaleda para jugar la semifinal de la Liga de Naciones

El partido de ida, contra Suecia, se jugará el viernes 24 de octubre, en el mismo fin de semana que el Málaga recibe al Andorra, lo que no ha gustado al club de Martiricos, que jugaría probablemente el domingo 26 o lunes 27

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 28 de agosto 2025, 18:00

Málaga acogerá el España-Suecia de ida de la semifinal de la Liga de Naciones, competición en la que defiende título continental. La selección llega ... a esta eliminatoria tras proclamarse subcampeona en la Eurocopa de Suiza y sellar su clasificación como primera de grupo imponiéndose a Inglaterra, Bélgica y Portugal. El partido será el primero de Sonia Bermúdez al frente del banquillo del combinado nacional.

