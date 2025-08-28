La selección femenina vuelve a La Rosaleda para jugar la semifinal de la Liga de Naciones

Málaga acogerá el España-Suecia de ida de la semifinal de la Liga de Naciones, competición en la que defiende título continental. La selección llega ... a esta eliminatoria tras proclamarse subcampeona en la Eurocopa de Suiza y sellar su clasificación como primera de grupo imponiéndose a Inglaterra, Bélgica y Portugal. El partido será el primero de Sonia Bermúdez al frente del banquillo del combinado nacional.

La Rosaleda será la sede de un partido que se jugará el viernes 24 de octubre, coincidiendo con un fin de semana en el que el calendario liguero de Segunda establece un Málaga-Andorra de la jornada undécima en Martiricos, por lo que el cuadro blanquiazul podría verse algo perjudicado por el estado del césped tras la cita del viernes. El choque de la Liga Hypermotion podría ser el domingo 26 o lunes 27.

Según pudo conocer este periódico, desde el club malaguista ha causado sorpresa no haber tenido noticia alguna de esta cita hasta ser anunciado oficialmente, a pesar de que sean las instituciones públicas locales las propietarias del estadio.

📣 Málaga, ¿listos para la noticia?



¡𝗟𝗮 𝗥𝗼𝘀𝗮𝗹𝗲𝗱𝗮 𝗮𝗰𝗼𝗴𝗲𝗿𝗮́ 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗶𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 #UWNL!



🇸🇪 La actual campeona del torneo disputará el duelo de ida contra @svenskfotboll el 24 de octubre.



ℹ️ https://t.co/Udxnoivo3V#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/YjyLP48yUu — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) August 28, 2025

La selección española absoluta femenina vuelve a Málaga dos años después. Curiosamente, el último precedente ya fue un España-Suecia jugado en diciembre de 2023, con una gran remontada local. En breve se informará de cómo conseguir entradas para el encuentro, en el que se prevé una gran respuesta de público.

Hay que recordar que el partido de vuelta de esta Liga de Naciones será cuatro días más tarde, el martes 28, en Suecia. La otra semifinal será un Alemania-Francia. En una hipotética final, España disputará la ida fuera de casa y la vuelta en nuestro territorio los días 28 de noviembre y 2 de diciembre, si no hay modificaciones. España se metió en esta fase final siendo líder de su grupo, el A3, con 15 puntos y 21 goles a favor. Un cuadro en el que se tuvo que enfrentar a Inglaterra, Bélgica y Portugal.

La Real Federación Española de Fútbol organiza este encuentro de Málaga, con el apoyo de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y la Real Federación Andaluza de Fútbol.