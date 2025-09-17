Seis partidos de sanción al técnico de La Cañada juvenil tras su agresión al del Málaga

El Juez Disciplinario Único para competiciones no profesionales ha analizado este miércoles los incidentes acaecidos en el partido del grupo 4 de División de Honor ... de juveniles del pasado fin de semana entre el La Cañada Atlético y el Málaga, disputado en tierras almerienses.

Al final del mismo, los dos entrenadores tuvieron una trifulca. Según recogió en el acta el árbitro, Sánchez Cerezuela, el técnico malaguista, Alejandro Rodríguez Casanova, fue expulsado al final del encuentro por dirigirse a su homólogo en el equipo rival, Juan Carlos Zumaquero diciéndole: «Eres un cabrón, cuando vayas a Málaga te voy a matar, hijo de puta».

Tras estos insultos, Zumaquero, que también es malagueño, «propinó un puñetazo en el rostro del entrenador del Málaga, impactándole con fuerza, además de una patada en la pierna, produciéndose también con fuerza. Ambos tuvieron que ser separados por unos cinco dirigentes de ambos equipos».

Ampliar Zumaquero y Casanova, los dos entrenadores malagueños implicados en la pelea.

Por estos hechos el Juez Único impone dos partidos de suspensión a Casanova por «insultar, ofender, amenazar o provocar a otro», con multa de 45 euros, y seis partidos a Zumaquero «por agredir a otro», con una multa de 135 euros.

Asimismo, se aplica una multa de 200 euros al club local, La Cañada, «por alteración del orden del encuentro de carácter leve procediendo de acuerdo con las circunstancias la imposición de la sanción en su grado mínimo». En la resolución se añade que «la zona de acceso a vestuario no se encontraba delimitada por ninguna valla», con lo que se reclama una solución a esto.