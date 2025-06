Las reacciones de la afición al ver la nueva camiseta del Málaga: «Me recuerda a Duda»

Tras ver la luz, las nuevas camisetas a menudo generan infinidad de opiniones. La nueva equipación del Málaga no fue menos, aunque un amplio número ... de aficionados coinciden en que la elástica que acaba de lanzar el club de Martiricos es de su agrado. Este periódico encuestó a varios malaguistas sobre la equipación, entre ellos a los dos ganadores de la búsqueda del tesoro que organizó el club para desvelarla (como ya hiciera el año pasado con la conmemorativa por el 120 aniversario y con Tívoli).

«La camiseta me encanta, es chulísima. Los detalles en azul de los costados es lo que más me gusta, le da un toque que creo que es precioso. Después, el escudo bordado, el cuello azul, el logo de Hummel unificado para que no se caigan las letras... Es idéntica a la que salió de Humbro de la 2009-10, como una rememoración de esa camiseta. Es la camiseta del ascenso, lo tenemos claro. Con esta vamos a ascender», afirmaba orgulloso uno de los dos miembros del grupo Minuto 122, los ganadores de la búsqueda del tesoro, al completar el puzle de diez pistas en menos de media hora.

A otro aficionado malaguista también le viene a la mente esa camiseta de la campaña 2009-10, en la que el Málaga se salvó al empatar ante el Real Madrid en la última jornada, al ver la de esta temporada. Concretamente, le viene a la cabeza un mito blanquiazul: «Me viene esa nostalgia porque es que me recuerda a Duda, a esa época justo antes de que jugáramos la Champions». Otro seguidor añadió que «es de esas camisetas que ganan al verlas de cerca en persona, porque ves muchos detalles».

El otro componente del grupo campeón se mostró gratamente sorprendido al ver la nueva camiseta: «No nos esperábamos ver el patrocinio de Málaga del Ayuntamiento ahí, nos esperábamos ver de nuevo el Sabor a Málaga de la Diputación y nos gusta que eso cambie».

La nota de la afición es alta. Hay quienes le ponen un 9,5 «porque para mí no existe el 10 y siempre se puede mejorar. Seguro que en octubre el Málaga saca una edición especial y la mejora», comentaba un aficionado de forma irónica. Para otros, la de la campaña pasada era de 10 y a esta zamarra la califican «entre un 7,5 y un 8. Para mí la del año pasado es que es insuperable».

Acerca de la iniciativa que tuvo el Málaga para involucrar a los aficionados en el lanzamiento de la nueva equipación, las opiniones son muy positivas. Los ganadores aseguraron que «ha sido bastante complicada, nos hemos puesto a correr de un lado para otro, teníamos pistas repetidas y las teníamos que cambiar, pero en general ha sido muy divertido». Reconocieron que les «ayudaron un poco desde casa unos amigos, pero la mayoría de las pistas las hemos conseguido completar nosotros».