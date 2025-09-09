Puga, alrededor de un mes de baja por una lesión en el aductor izquierdo

El Málaga confirmó durante la mañana del martes que Carlos Puga, que tuvo que ser sustituido al descanso en el derbi andaluz, sufre una lesión ... miotendinosa en la musculatura de su aductor izquierdo, y que muestra «signos de una osteopatía dinámica de pubis aguda». Como es habitual, el club no determinó un plazo de regreso para el lateral, pero estas lesiones suelen tener un plazo de alrededor de un mes.

El conjunto blanquiazul ha sufrido tres lesiones de jugadores titulares en las primeras cuatro jornadas (Luismi, Álex Pastor y ahora Puga), si bien es cierto que la de Pastor no ocurrió mientras jugaba, sino entrenando. La nómina de jugadores lesionados en Martiricos asciende ahora a seis futbolistas: Ramón, Moussa, Álex Pastor, Luismi, Puga, con el asterisco de Haitam, porque a pesar de que ya entrena con el grupo desde hace un par de semanas, no posee todavía el 'alta competitiva' y se está recuperando de un proceso lesivo muy largo.

Rafita, durante el entrenamiento del martes. Salvador Salas

Para sustituir a Puga, Pellicer, que cumplía 52 años el martes, llamó a entrenar a Rafita, lateral diestro del filial de 20 años, muy bien valorado en La Academia (tampoco es un ajeno a los entrenamientos con el primer equipo, pues ya se ha empleado con los mayores en varias ocasiones). Todo parece indicar que el joven adquirirá protagonismo con el Málaga durante este periodo, de la misma forma que lo ha hecho Recio por la baja de larga duración de Pastor (que fue operado el lunes) y, por ende, los pocos centrales que hay disponibles (sólo Montero, Murillo y Galilea, estos dos siendo ambos zurdos).

Quien sí reapareció fue Larrubia, que el lunes no se ejercitó con el grupo ya que acusaba todavía las consecuencias de las numerosas entradas que recibió por parte de los jugadores del Granada. No se trataba de nada particularmente grave, el propio club ya comentó que volvería a lo largo de las siguientes sesiones, y su presencia en el partido en Huesca del sábado (18.30 horas) no peligra.

Darko Brasanac y Dorrio se entrenan con los compañeros con total normalidad, señal inequívoca de que pronto puedan participar. El centrocampista serbio, de hecho, ya entró en la convocatoria del pasado sábado.