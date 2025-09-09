Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Puga, durante un entrenamiento reciente. Ñito Salas

Puga, alrededor de un mes de baja por una lesión en el aductor izquierdo

El Málaga también explicó que el lateral muestra signos de una «osteopatía dinámica de pubis aguda»; el canterano Rafita ya está cubriendo su ausencia

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:46

El Málaga confirmó durante la mañana del martes que Carlos Puga, que tuvo que ser sustituido al descanso en el derbi andaluz, sufre una lesión ... miotendinosa en la musculatura de su aductor izquierdo, y que muestra «signos de una osteopatía dinámica de pubis aguda». Como es habitual, el club no determinó un plazo de regreso para el lateral, pero estas lesiones suelen tener un plazo de alrededor de un mes.

