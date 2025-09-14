Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Malaguistas en la Peña Tracamatraca de Sevilla. Peña tracamatraca

Primera quedada de la Peña Tracamatraca en Sevilla

Unas 15 personas acudieron a un bar en la capital andaluza en la reunión de la primera Peña blanquiazul para ver el Huesca-Málaga

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:48

Con motivo del Huesca-Málaga, la Peña Tracamatraca, la primera Peña malaguista en Sevilla, se reunió por primera vez, en la Cervecería Raimundo, muy cerca ... de la Estación de Santa Justa. Unas 15 personas (entre ellas estaba el afamado actor malagueño Antonio De la Torre) se congregaron en este bar sevillano para presenciar el duelo del cuadro blanquiazul en El Alcoraz, y en palabras de la propia peña en sus redes sociales, «no hay nada más malaguista que haber fundado la peña justo hoy», por la forma en la que se produjo esta derrota (0-1). Este periódico pudo conversar con Javier Garrido, el presidente de la Peña, para conocer el porqué de la creación de esta peña justo ahora, el número de miembros que ya figuran en ella y los planes a futuro que tienen, además de alguna anécdota llamativa de lo que fue la primera reunión de la Tracamatraca de Sevilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja más de un millón de euros en Málaga
  2. 2

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  3. 3 Una vieja nevera usada para barbacoas, posible origen del incendio de Benalmádena
  4. 4 Terral, taró y descenso de temperaturas en Málaga
  5. 5

    De los 54.360 euros de Nagüeles a los 718 de Río Verde: esto pagarán los hamaqueros
  6. 6 Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  7. 7 Málaga estrena obispo: José Antonio Satué abre un nuevo rumbo para la diócesis
  8. 8 Un pago único anual de hasta 13.500 euros y otras ventajas de retrasar la jubilación este 2025
  9. 9

    Entre el bochorno y el hartazgo
  10. 10

    Sigue la regla de los dos minutos para tener la casa siempre ordenada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Primera quedada de la Peña Tracamatraca en Sevilla

Primera quedada de la Peña Tracamatraca en Sevilla