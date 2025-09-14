Primera quedada de la Peña Tracamatraca en Sevilla

Con motivo del Huesca-Málaga, la Peña Tracamatraca, la primera Peña malaguista en Sevilla, se reunió por primera vez, en la Cervecería Raimundo, muy cerca ... de la Estación de Santa Justa. Unas 15 personas (entre ellas estaba el afamado actor malagueño Antonio De la Torre) se congregaron en este bar sevillano para presenciar el duelo del cuadro blanquiazul en El Alcoraz, y en palabras de la propia peña en sus redes sociales, «no hay nada más malaguista que haber fundado la peña justo hoy», por la forma en la que se produjo esta derrota (0-1). Este periódico pudo conversar con Javier Garrido, el presidente de la Peña, para conocer el porqué de la creación de esta peña justo ahora, el número de miembros que ya figuran en ella y los planes a futuro que tienen, además de alguna anécdota llamativa de lo que fue la primera reunión de la Tracamatraca de Sevilla.

«Yo me mudé a Sevilla en 2011, pero la idea comenzó con un poco más de fuerza el año que estuvimos en Primera RFEF. Muchos amigos míos malaguistas también vivían aquí, y la verdad es que nos pillaba muy bien para los desplazamientos, y siempre hablábamos de fundarla. De los seis que éramos que teníamos 'la tontería' de crearla, al final me quedé yo solo en Sevilla, todos los demás se volvieron. Desde la Cuaresma empezamos a darle forma. Y fundarla como tal, el sábado fue el primer día pero lancé el comunicado el 12 de agosto», comentó Garrido.

Con ilusión y responsabilidad, lanzamos el proyecto de fundar la Primera Peña Malaguista de Sevilla "Tracamatraca".



Malaguistas en Sevilla, ¡Arrejuntémonos!



Y abajo, nuestros motivos y certezas, por y para el

¡TRACAMATRACA!

«Escogimos ese bar porque es una cervecería muy conocida, que está muy cerca de Santa Justa, y también venía bien para varios que son de pueblos como La Algaba, Utrera o Carmona y se puede aparcar bien. Yo no suelo ver el fútbol por Sevilla porque los partidos del Málaga que son fuera de casa los suelo ver en casa y cuando han sido por aquí iba al campo a verlo. El bar éramos unas 15 o 16 personas, pero el formulario lo han rellenado ya 41 personas, conmigo 42. Después de lo del sábado lo han rellenado tres más. Quedamos a las 17.00 para conocernos unos cuantos antes, yo sólo conocía a uno, y fue muy bonito».

La aparición de De la Torre, seguidor blanquiazul que vive en Sevilla desde hace varios años (participa activamente también en las campañas publicitarias del club), fue toda una sorpresa para Garrido: «Él llegó con su hijo y un amigo del niño. Nos presentamos y me dijo: 'Hola, me llamo Antonio'. Yo me quedé un rato mirándole y cuando le pregunté el apellido y me lo dijo, ya me dijo: 'Sí, soy Antonio De la Torre'. No había completado el formulario. Él se enteró de la iniciativa y me comentó que su vecino de enfrente también es malaguista, que también vino. Me contó que se enteró porque un día estaba en casa viendo al Málaga y oía cómo alguien cantaba los goles al mismo tiempo que él en su casa. Me dijo que contemos con él».

Una de las anécdotas más curiosas con De la Torre llegó cuando «me dijo Antonio que no le importaba perder 2-1, pero que quería celebrar un gol aquí con nosotros. Y yo le dije: '¿Y lo bonito que sería ganar 0-1 con un gol en el último minuto?' Pues ocurrió lo del gol en el último minuto, pero para el otro equipo (ríe)».

Reconoce que «todavía no nos hemos puesto en contacto con la Federación de Peñas Malaguistas (FPM)», pero que «queremos hacer las cosas bien y federarnos. Lo del sábado fue la primera piedra, después del partido ya estuvimos hablando de todos los pasos que hay que dar a nivel burocrático, me parece que hay que indicarlo como Asociación cultural. En el comunicado decíamos que nuestra intención era comenzar los trámites a lo largo de esta temporada. Pero nos ha desbordado la de gente que se ha unido. Cumplimos los requisitos, así que pronto comenzaremos con el proceso».