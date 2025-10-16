Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Chupete y Rafa, durante un entrenamiento de esta semana. ÑITO SALAS

Los planes del Málaga para blindar a Chupete y Rafa

El club pretende ampliar y mejorar los contratos de los dos canteranos, de los más destacados del equipo blanquiazul en el arranque de la temporada

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:21

Comenta

El Málaga tiene atados a casi todos sus canteranos más destacados, si bien los últimos acontecimientos lo obligan a llegar más lejos todavía en algunos ... casos. Con una margen todavía de tres años, según ha podido saber este periódico, el club de Martiricos pretende ahora ampliar y mejorar los contratos de dos de los jugadores procedentes del filial que están siendo claves, determinantes, en este arranque liguero (y también al final de la pasada campaña): Chupete y Rafa. Los dos se han caracterizado, entre otras cosas, por su capacidad goleadora, lo que está aportando al equipo de Sergio Pellicer un extra de rendimiento y de posibilidades inesperadas que le han permitido superar tras el triunfo del domingo anterior una importante crisis deportiva.

