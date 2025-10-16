Los planes del Málaga para blindar a Chupete y Rafa

El Málaga tiene atados a casi todos sus canteranos más destacados, si bien los últimos acontecimientos lo obligan a llegar más lejos todavía en algunos ... casos. Con una margen todavía de tres años, según ha podido saber este periódico, el club de Martiricos pretende ahora ampliar y mejorar los contratos de dos de los jugadores procedentes del filial que están siendo claves, determinantes, en este arranque liguero (y también al final de la pasada campaña): Chupete y Rafa. Los dos se han caracterizado, entre otras cosas, por su capacidad goleadora, lo que está aportando al equipo de Sergio Pellicer un extra de rendimiento y de posibilidades inesperadas que le han permitido superar tras el triunfo del domingo anterior una importante crisis deportiva.

El club, de esta manera, quiere blidarlos y reconocer el buen trabajo de ambos jugadores, que están siendo claves desde que Pellicer comenzó a utilizarlos de una forma más o menos habitual. Estos cambios o ampliaciones suponen tres notificaciones sustanciales tanto para los dos jugadores afectados como para el Málaga: la mejora en los salarios de los dos canteranos, el incremento de la cláusula de rescisión de sus respectivos compromisos (determinante para la entidad de Martiricos en el caso de que aparezca un segundo club interesado) y la consabida extensión de la duración de la vinculación.

El primero en llegar al equipo de Pellicer fue el delantero Chupete, de 21 años, un delantero que se consagró muy pronto por su gran aportación al final de la campaña anterior. En su participación en el ejercicio pasado, en la segunda vuelta de la competición, consiguió ya cuatro goles especialmente valiosos (fue titular en once partidos). Pero en el arranque de la Liga actual, en los nueve encuentros, ha marcado ya los mismos tantos, cuatro (y una asistencia), siendo nuevamente uno de los destacados del equipo. Ha logrado, sin duda, consagrarse y ganarse una plaza en una categoría tan competitiva como Segunda. El filial también fue clave con su gran capacidad realizadora para hacerse con el ascenso a Segunda RFEF.

Y algo parecido ha ocurrido con el centrocampista ofensivo Rafa Rodríguez, de 22 años, que también se ha ido ganando el puesto de una forma progresiva, pero de una manera relativamente rápida. El club apostó finalmente por el jugador después de analizar y resolver algunas dudas, lo que lo llevó a renovarle su contrato. Al final de la temporada precedente comenzó a aparecer y tomó parte en sólo 55 minutos de juego repartidos en seis partidos, en los que consiguió dos goles, ambos muy importantes. Pero su buena racha ha seguido de una forma clara, demostrando su excelente capacidad goleadora, con tres tantos y una asistencia en esta campaña (ha jugado en los nueve encuentros, aunque sólo cinco como titular). Está sorprendiendo por su vocación ofensiva y su acierto cara a la meta contraria.

Ambos jugadores han hecho méritos suficientes para que el Málaga haya puesto ya en marcha las conversaciones para la ampliación y mejora de sus contratos, aunque también supone un movimiento defensivo para evitar que puedan marcharse con la actual cláusula de rescisión, que será aumentada de una forma considerable cuando se cierre el acuerdo para extender ambos compromisos de los futbolistas, que también fueron claves en el último choque, el que supuso la resurrección del equipo contra el Deportivo después de cuatro derrotas consecutivas. Chupe marcó dos de los tres goles, y Rafa, el tercero. Es previsible que haya novedades en breve, siempre que no aparezca algún contratiempo en estas negociaciones para atar por un periodo más largo a estos futbolistas.