El 'plan B' del Málaga sin Luismi

Las continuas lesiones de Luismi, la última con diferencia la más grave (varias fracturas maxilofaciales y al menos tres meses de baja tras operarse ... el jueves), han supuesto siempre un quebradero de cabeza para el Málaga, cuya plantilla no está del todo compensada para cubrir la posición de medio centro defensivo, clon muchos interiores o medios punta. Porque, ¿qué 'plan B' tiene Sergio Pellicer para los próximos meses sin el gaditano?

El problema encierra algunas dificultades añadidas porque el perfil más parecido en la plantilla, su sustituto natural, Izan Merino, tiene muchas opciones de figurar la próxima semana en la lista de la selección española para el Mundial sub-20, del 27 de septiembre al 19 de octubre en Chile. Esto supondrá que el canterano podría estar en torno a un mes fuera, teniendo en cuenta siempre unos días de concentración previa.

Además de Izan Merino, el Málaga dispone de Juanpe, Dani Lorenzo, Rafa y Dotor, que tendrían que jugar más retrasados de lo habitual

Serán, además, semanas clave sin Luismi, que en el mejor de los casos reaparecería en torno al mes de diciembre, al final de la primera vuelta liguera, aunque esto podría retrasarse hasta 2026. Para mañana (21.30 horas), ante la Real Sociedad B, Izan Merino se perfila como su recambio como ancla en la línea medular, pero esto puede llevar a Dotor a retrasar su posición (formar un 'doble pivote' con Merino sin balón) y dar espacio a otro segundo punta, Lobete (jugando por dentro), bien a Rafa oDani Lorenzo o Aarón Ochoa o incluso optar por una pareja de atacantes: Chupete y Adrián Niño. Tampoco sería descartable ver a Juanpe, Rafa o Dani Lorenzo más retrasados y que Dotor conserve su actual rol como volante más liberado en ataque.

En todo caso, Pellicer ya confirmó la semana pasada que ve a Dotor en cualquier de las tres posiciones del centro del campo (de '5', de '6' o de '10') y ayer se refirió a que ha ensayado durante la semana con dos centrales como Álex Pastor y Galilea en el puesto de 'pivote'.

Pellicer ha admitido que Dotor puede jugar en cualquier puesto del centro del campo, y que ha probado de 'pivotes' a Galilea y Áles Pastor en las últimas sesiones de entrenamiento

Trata de probar soluciones Pellicer, conocedor de que es muy probable que pierda a Izan Merino (el futbolista con menos vacaciones en la plantilla este verano y el que más jugó en la pretempoada) y que este regrese con 'jet lag' desde Chile bien entrado el mes de octubre. En este sentido, sin el canterano ni Luismi el problema se agravará. Serán Juanpe, Dotor o un central reconvertido las únicas opciones teóricas para elegir a los dos medios centro más defensivos. El primero de ellos, que apenas ha convencido en sus dos campañas de malaguista, ve ante sí una gran oportunidad de reivindicarse, aunque lo cierto es que de no haber tenido dos años más de contrato habría sido una de las soluciones más factibles para haberse desvinculado y dejar una ficha libre. Lo que no se ha visto estos días es el recurso a algún filial en los entrenos. Con una plantilla extensa, Pellicer busca soluciones dentro.

Sea cual sea el 'plan B', el objetivo es que el Málaga no pierda el equilibrio, tenga una salida fluida del balón y, sobre todo, que no se parta en dos cara a las transiciones rivales. «Luismi es de esa clase jugadores que quizás no son los más bonitos para el espectador, pero permiten que los demás mejoren mucho», sentenció el técnico sobre la importancia del gaditano, en el primer contratiempo serio del curso.