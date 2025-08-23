Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pellicer se interesa por el estado de Luismi mientras abandonaba el terreno de juego de La Rosaleda en camilla. MARILÚI BÁEZ

El 'plan B' del Málaga sin Luismi

Si bien Izan Merino es su sustituto natural, será baja un mes si va al Mundial sub-20 en septiembre, y habrá que buscar otras soluciones

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:21

Las continuas lesiones de Luismi, la última con diferencia la más grave (varias fracturas maxilofaciales y al menos tres meses de baja tras operarse ... el jueves), han supuesto siempre un quebradero de cabeza para el Málaga, cuya plantilla no está del todo compensada para cubrir la posición de medio centro defensivo, clon muchos interiores o medios punta. Porque, ¿qué 'plan B' tiene Sergio Pellicer para los próximos meses sin el gaditano?

