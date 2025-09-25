La plaga de lesiones, la oportunidad para la cantera del Málaga

Para los canteranos, las lesiones de los 'mayores' suelen ser, en algunos casos, un sinónimo de oportunidad. Los tiempos de crisis también son eso. Es ... lo que tiene la necesidad. En el Málaga, la plaga de lesiones que ha azotado sobre todo a la zona defensiva ha propiciado que algunos jugadores del filial gocen de un protagonismo, hasta el momento, inexistente. A los primeros minutos como profesional del central Ángel Recio se une ahora las primeras sesiones de trabajo del defensor Ángel Mateo con el primer equipo, que se entrenó este jueves por segunda vez consecutiva a las órdenes de Pellicer.

Fue la gran noticia de antepenúltima sesión de la semana, que se llevó a cabo en uno de los campos de la Ciudad Deportiva. Con 204 minutos repartidos en tres partidos (en todos ha sido titular), el defensor, que puede jugar de central y también de lateral, es uno de los efectivos que más han participado a las órdenes de Funes y Bravo en el Atlético Malagueño en este arranque de temporada en Segunda RFEF. La lesión de Puga y su desempeño más reciente en el carril diestro pueden abrirle una puerta en el primer equipo. Le acompañaron en el trabajo de los 'mayores' los canteranos Andrés Céspedes y Recio.

Destacó, además, la ausencia de Niño, que aunque cuenta con opciones de estar ante el Burgos este domingo sigue sin ejercitarse con el grupo por los problemas en el tobillo que propiciaron su cambio en la primera parte ante el Cádiz. De hecho, formó parte del elenco de jugadores que trabajaron en La Rosaleda, haciendo labor específica, junto a Moussa, Ramón, Puga, Joaquín y Niño. Izan Merino está concentrado en Chile con España sub-20, con la que jugará el Mundial, y Luismi y Pastor guardan reposo domiciliario.

Más allá, el entrenamiento duró cerca de dos horas, que estuvo compuesto por ejercicios en espacio reducido con balón, técnico-tácticos, centros y remates y un partidillo a campo completo, con el objetivo de ensayar situaciones reales de partido. Este viernes el equipo volverá a ejercitarse en los terrenos de La Academia, de nuevo en horario matinal, a las 10.30 horas.