Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángel Mateo, a la izquierda, en el entrenamiento del miércoles. Salvador Salas

La plaga de lesiones, la oportunidad para la cantera del Málaga

El defensor Ángel Mateo volvió a ejercitarse este jueves con el primer equipo, mientras que Niño, aún recuperándose, trabajó al margen

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:46

Para los canteranos, las lesiones de los 'mayores' suelen ser, en algunos casos, un sinónimo de oportunidad. Los tiempos de crisis también son eso. Es ... lo que tiene la necesidad. En el Málaga, la plaga de lesiones que ha azotado sobre todo a la zona defensiva ha propiciado que algunos jugadores del filial gocen de un protagonismo, hasta el momento, inexistente. A los primeros minutos como profesional del central Ángel Recio se une ahora las primeras sesiones de trabajo del defensor Ángel Mateo con el primer equipo, que se entrenó este jueves por segunda vez consecutiva a las órdenes de Pellicer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  2. 2 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  3. 3 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  4. 4 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  5. 5 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  6. 6 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  7. 7

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga
  8. 8 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas defendió a un cura acusado de pederastia hace dos años
  9. 9 Ya se puede vivir en Málaga TechPark: abre el primer edificio de «alojamiento flexible» con estudios a mil euros el mes
  10. 10 San Diego Comic-Con Málaga recibe a los héroes: miles de personas acceden ya al paraíso friki

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La plaga de lesiones, la oportunidad para la cantera del Málaga

La plaga de lesiones, la oportunidad para la cantera del Málaga