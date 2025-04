La permanencia del Málaga pasa por La Rosaleda

Pendiente de apuntalar la permanencia en Segunda División una campaña más, basta repasar el calendario de las nueve jornadas finales del Málaga para concluir ... que esta pasa por La Rosaleda. Hay dos argumentos fundamentales: el primero, que jugará cinco partidos allí y cuatro fuera (además de que sólo dos de las seis últimas citas no serán en Martiricos), y el segundo, que a priori son mucho más accesibles estos partidos que los de sus desplazamientos.

Se pueden matizar aún más estas dos tesis. El Málaga ha tenido toda la campaña muchos problemas para ganar fuera de casa. De hecho, sólo ha vencido en dos de sus diecisiete salidas, y en una fue ante el colista, el Cartagena, y sobrepasado el tiempo añadido, con el recordado gol de Baturina (0-1). La otra victoria puso un broche de oro a una gran primera vuelta, en el 1-3 en Gijón. Sin embargo, el equipo, que ha empatado en muchos desplazamientos (nueve), apenas suma de tres en tres cuando viaja.

Además, las cuatro visitas pendientes son especialmente duras, en Huesca, un conjunto en zona de 'play-off' de ascenso; en Eibar, un equipo revitalizado con la llegada de su nuevo entrenador, Beñat San José, con el que no ha perdido; el esperado choque ante el Eldense, el equipo que desde hace meses marca la frontera de la zona de descenso y ha ido a más, y en el campo del actual líder, el Elche.

El Sporting cuenta con la ventaja de medirse a los tres últimos clasificados, citas en las que se prevé que pueda hacer un buen acopio de puntos

Por contra, los partidos de local se ven con otro prisma. Para empezar el Córdoba, un equipo situado a nueve puntos de la sexta plaza y de la zona de descenso, casi en zona de nadie, aunque en una trayectoria ascendente toda la campaña; después un duelo directo ante el imprevisible Castellón, que muestra intermitencias en los partidos y cierta debilidad defensiva; más tarde, el Granada, que pelea por engancharse a la lucha por acceder a la fase de ascenso, pero a cinco puntos, y para acabar el Málaga confía en que el Sporting, ahora un tanto apurado, tenga la permanencia en el bote en la antepenúltima jornada, y acabará la competición contra el Burgos, que podría perfectamente estar sin grandes alicientes deportivos para entonces.

Si se analiza el calendario de los otros cuatro equipos (Sporting, Castellón, Zaragoza y Eldense) más metidos de lleno en eludir la plaza de descenso restante (considerando que son muy complicadas las opciones del Tenerife, el Ferrol y el Cartagena, este ya virtualmente descendido), el dato más llamativo es el programa de partidos de los 'orelluts', que en estas nueve jornadas se tienen que enfrentar a todos sus rivales directos, además dentro de las seis jornadas finales de la competición. Mientras el Sporting se mide a los tres últimos, algo muy a su favor.

El Castellón se medirá a todos sus rivales directos en la lucha por evitar la única plaza de descenso que parece aún libre

Otro detalle es la situación del Zaragoza, el equipo con peor racha de resultados, pues ha sumado cuatro de los últimos veintisiete puntos y no gana desde el 26 de enero y, seguramente, con el calendario más exigente en el próximo mes. Aunque tiene dos choques seguidos en La Romareda, sus cuatro próximos rivales no van a resultar nada sencillos: Mirandés, Eibar, Levante y Huesca. Tres de ellos pelean por el ascenso, y el único que no lo hace, el cuadro vasco, está enrachado. Eso sí, todo se compensa después con los duelos en A Malata y en casa ante el Cartagena, ante rivales sentenciados a su suerte, e incluso con dos citas finales propicias, ante Deportivo y Castellón, si (como sería lo más probable) ambos no se juegan ya nada.

¿Y el Eldense? El equipo en el que se fijan todos, al alza desde la llegada de Oltra al banquillo y con diez refuerzos desde enero, se ha colocado ya a un punto de abandonar la zona de descenso. Es la distancia que le separa del Zaragoza, que va a menos y no ha reaccionado aún con Gabi. El cuadro alicantino tiene cinco salidas, pero recibirá al Sporting y al Málaga. Dos victorias ahí comprometerían más a sus rivales.