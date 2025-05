Sergio Pellicer: «El partido frente al Sporting sí que es una final»

Jorge Garrido Málaga Jueves, 15 de mayo 2025, 15:10 Comenta Compartir

A lo largo de la temporada, se ha dicho que el Málaga jugaba una 'final', pero Sergio Pellicer no pensaba lo mismo. En esta ocasión ... sí que catalogó el encuentro del sábado frente al Sporting como «el partido más importante de la temporada. Este sí que es una 'final'. Tuvimos la oportunidad el otro día de conseguir la permanencia y la dejamos escapar, que también habla de la complejidad de la competición. Pero tenemos ahora la oportunidad de certificarla ante nuestra gente, que ha dado una 'masterclass' este año y seguramente sea la mejor entrada de la temporada. A los chicos siempre les digo que hay que estar concentrados en todo momento, porque puede suceder cualquier cosa: el domingo tuvimos nuestra oportunidad más clara, no logramos marcar y en la siguiente jugada vino la expulsión. El fútbol no deja de dar lecciones. Tenemos que ser nosotros mismos, ante un rival que con el nuevo entrenador ha conseguido muchos puntos y que está en una situación similar».

El técnico de Nules comprende la preocupación que pudo sentir el aficionado malaguista cuando el Málaga vio las orejas al lobo: «Es normal. Somos un club que hemos sufrido mucho y es normal la exigencia de nuestra afición y debe ser así. No todo el mundo está preparado para estar en el Málaga. Las temporadas se deciden por pequeños detalles. Somos de los equipos que más han empatado, y una victoria en uno de esos empates nos habrían colocado en otra situación completamente distinta (pelear por cotas más altas), entonces eso hay que entenderlo. Hicimos una primera vuelta excepcional a nivel de puntaje, pero ha habido momentos en la segunda vuelta en los que quizá estuvimos mejor que en la primera vuelta y la moneda no nos ha caído de cara». «No pienso en otra cosa ni más allá del partido del Sporting del sábado. El otro día vimos a nuestro vecino (el Sevilla), que parecía que se estaba jugando entrar en Champions. Queda un mundo todavía, por eso no quiero gastar energía en valoraciones a futuro. Mi cabeza está puesta en el presente, en el Sporting de Gijón. Después, en junio, daremos las notas, pero no me vais a sacar de esa idea», declaró el preparador blanquiazul, que se mostró muy taxativo con la relevancia del duelo del sábado a pesar de que la permanencia parece bastante encarrilada para el Málaga, aunque no es definitiva. Sobre Nelson y Dani Sánchez, que se entrenaron al margen el jueves, Pellicer reconoció que ambos futbolistas, capitales en la línea defensiva blanquiazul, «son duda. Veremos si entrenan el viernes por la tarde. Tenía pensado variar en algún perfil de jugador. Vamos a esperar. Sí que es cierto que necesitamos a los dos al 100%. Saber que el que participe esté preparado para un partido de muchísimo ritmo e intensidad, similar al del Castellón, porque el Sporting también es un equipo muy vertical. Me gustaría que muchos salieran a jugar a un campo de fútbol delante de 30.000 personas. Quizá un futbolista ha pasado mala noche o tiene molestias y se lo calla porque quiere jugar. Este año me ha ocurrido, y lo entiendo. Es momento de ir al límite». Acerca del estado físico de la plantilla cara a este último tramo, Pellicer aseguró que «es momento de emociones y no va tanto del trabajo físico. El otro pudimos ver lo que son las emociones: si el partido de Elda hubiera sido en casa habría sido una cosa diferente. Ahora los entrenamientos son más cortos, hay que ajustar, ya la preparación física está hecha».

