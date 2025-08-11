Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El aviso de un funcionario de la Seguridad Social: «Tu vida laboral no refleja tus años reales de cotización»

Alfonso Muñoz detalla en su canal de YouTube varios supuestos que no figuran en dicho documento y que, sin embargo, suman en la cotización

SUR

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:27

Es el documento de referencia de nuestra carrera profesional. Algo así como una biblia laboral en la que se plasma nuestra trayectoria desde que empezamos ... a percibir una nómina y, por tanto, la guía clave para revisar los años cotizados. Sin embargo, según advierte Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social y divulgador en YouTube, hay que tener ciertas cautelas. «El informe de vida laboral es simplemente un certificado en el que aparecen las empresas en las que hemos trabajado y los regímenes en los que hemos cotizado», explica Muñoz. Y advierte: «No refleja con exactitud todos los años cotizados que se tienen en cuenta para la jubilación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  3. 3 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  4. 4 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  5. 5 La Seguridad Social permite recuperar hasta 5 años de cotización para la pensión si cumples este requisito
  6. 6

    Alrededor de 50.000 personas en Málaga atrapadas en la irregularidad
  7. 7 La Guardería Madre Maravillas de Torremolinos echa el cierre más de 3.000 niños y niñas después
  8. 8

    Ideas para un barrio del futuro en Málaga
  9. 9

    La resaca del Costa del Sol: Isco, tres meses de baja, y amenazas a Larrubia por hacerle la falta
  10. 10 Una treintena de incendios asolan Castilla y León y varios serían provocados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El aviso de un funcionario de la Seguridad Social: «Tu vida laboral no refleja tus años reales de cotización»

El aviso de un funcionario de la Seguridad Social: «Tu vida laboral no refleja tus años reales de cotización»