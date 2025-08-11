El aviso de un funcionario de la Seguridad Social: «Tu vida laboral no refleja tus años reales de cotización»

Es el documento de referencia de nuestra carrera profesional. Algo así como una biblia laboral en la que se plasma nuestra trayectoria desde que empezamos ... a percibir una nómina y, por tanto, la guía clave para revisar los años cotizados. Sin embargo, según advierte Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social y divulgador en YouTube, hay que tener ciertas cautelas. «El informe de vida laboral es simplemente un certificado en el que aparecen las empresas en las que hemos trabajado y los regímenes en los que hemos cotizado», explica Muñoz. Y advierte: «No refleja con exactitud todos los años cotizados que se tienen en cuenta para la jubilación».

Al respecto, Muñoz aclara que dicho documento también incluye el paso por los diferentes regímenes de la Seguridad Social por los que haya cotizado el empleado, la posible parcialidad y las situaciones de alta y baja con sus respectivas fechas. Sin embargo, recuerda que existen determinadas situaciones que no se ven reflejadas en ese informe y que, sin embargo, la Seguridad Social sí las tiene en cuenta para calcular la cuantía de la pensión.

Durante un vídeo muy divulgativo de tres minutos subido a su canal de YouTube, el funcionario e refiere, por ejemplo, a las prestaciones contributivas por desempleo (el paro) y el subsidio para mayores de 52 años, que no se ven reflejadas en la vida laboral pero sí suman cotizaciones al trabajador. «Los contratos a tiempo parcial se consideran a jornada completa. En ese caso, aunque la Tesorería te lo considere a media jornada, a efectos de jubilación sí te lo consideramos a jornada completa», desvela Muñoz, quien pone a modo de ejemplo un mes a media jornada que en la vida laboral aparece como 15 días pero suma 30 días cotizados al trabajador.

Además, el experto recalca que en el informe tampoco aparecen cotizaciones que no se realizan a la Seguridad Social pero sí permiten acumular años para la jubilación. Es el caso de las cotizaciones a mutualidades (como Muface), el periodo del servicio militar o las realizadas en otros países. Tampoco se incluyen, explica Muñoz, las bonificaciones concedidas de cara a la jubilación como las que la Seguridad Social concede por parto a las mujeres trabajadoras, por ejemplo.

«Para conocer cuántos años cotizados tenemos para una jubilación, lo correcto sería acceder a la Sede Electrónica de la Seguridad Social y emitir un informativo de jubilación», aconseja Muñoz para llegar a un conocimiento completo de la situación.

Este documento sí incluye:

- Todas las bonificaciones y complementos.

- Cotizaciones en diferentes regímenes.

- Periodos en el extranjero o mutualidades reconocidas.

- Ajustes por jornadas parciales y otras situaciones especiales.