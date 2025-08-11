Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre

Se trata de un paso «relevante», en palabras de la Junta, que permitirá contar con nuvos profesionales dentro de la planificación asistencial y completar así la cartera de servicios en los centros sanitarios públicos

EP

Lunes, 11 de agosto 2025, 15:14

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) incorporará podólogos en la Atención Primaria de las ocho provincias andaluzas durante el otoño. Ya se han cubierto seis ... de las ocho plazas vacantes a través de una convocatoria pública específica de promoción interna, según resolución publicada el 23 de julio. Tras la elección de centro de las personas candidatas con mayor puntuación, quedan dotadas Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. La incorporación se efectuará en la primera quincena de septiembre.

