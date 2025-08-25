Sergio Pellicer: «Creo que este año va a ser mi último baile»

Sergio Pellicer siente que esta puede ser su última temporada al frente del banquillo del Málaga. Así lo expresó en una entrevista en 'Área Malaguista' ... de 101 TV: «Siento que este año va a ser mi último baile en el Málaga. Cada año lo percibo así y cada vez que piso La Rosaleda voy como si lo fuera. Yo quiero seguir, pero sé que si hacemos la misma temporada que la pasada no va a ser suficiente para seguir. Con lo que hicimos la temporada pasada no nos vale».

Del mercado de fichajes, para el que quedan muy pocos días para el cierre y el Málaga cuenta con la urgencia de incorporar un 'pivote' por la baja de Luismi y un extremo derecho a priori suplente (parece estar encarrilada la llegada de Josué Dorrio para este puesto), Pellicer se reafirmó en que «sé que el club está haciendo un esfuerzo y seguramente lo acabe haciendo en las posiciones que nos faltan. Queda poco mercado, así que quizá hay que ajustarse a lo primero que aparezca (o un extremo o un medio centro defensivo). Yo no quiero que se vaya nadie, pero hay que estar preparados para algo parecido como lo que sucedió con Nelson porque el fútbol tiene eso durante los mercados de fichajes. También hay que saber dónde estamos, bajo una administración judicial».

Respecto a la plantilla de este año, el preparador de Nules nota «un crecimiento en la plantilla, tanto de los que han llegado nuevos como los que estaban el año pasado y los que llegan de abajo y que están viviendo su proceso. El partido contra la Real B lo acabaron Chupete, Rafa -del que dijo en tono jocoso que en Eibar le salvó del despido gracias a su gol-, y Aarón. Creo que se nos está quedando un Málaga muy bonito para dentro de dos o tres años. Hay que tener paciencia, pero la exigencia este año es mayor. Buscamos el crecimiento de las individualidades para mejorar colectivamente».