Pellicer da instrucciones a sus futbolistas durante el duelo ante la Real Sociedad B. Ñito Salas

Sergio Pellicer: «Creo que este año va a ser mi último baile»

«Yo quiero seguir en el Málaga, pero si hacemos la misma temporada que la pasada no voy a poder», señala el entrenador blanquiazul sobre su futuro

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 25 de agosto 2025, 23:00

Sergio Pellicer siente que esta puede ser su última temporada al frente del banquillo del Málaga. Así lo expresó en una entrevista en 'Área Malaguista' ... de 101 TV: «Siento que este año va a ser mi último baile en el Málaga. Cada año lo percibo así y cada vez que piso La Rosaleda voy como si lo fuera. Yo quiero seguir, pero sé que si hacemos la misma temporada que la pasada no va a ser suficiente para seguir. Con lo que hicimos la temporada pasada no nos vale».

