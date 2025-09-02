Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los técnicos que acudieron al Comité de Entrenadores en Las Rozas. RFEF

Pellicer, en el Comité de Entrenadores de la Federación

Muchos técnicos se congregaron en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para analizar la temporada 2024-25

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:35

Este martes se celebró el Comité de Entrenadores, una reunión en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Este acto contó con la presencia, entre ... más de 40 entrenadores que han dirigido o dirigen en clubes de Primera y Segunda División, con el preparador del Málaga, Sergio Pellicer. También se encontraba el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, el gallego Rafael Louzán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

