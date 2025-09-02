Pellicer, en el Comité de Entrenadores de la Federación
Muchos técnicos se congregaron en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para analizar la temporada 2024-25
Málaga
Martes, 2 de septiembre 2025, 19:35
Este martes se celebró el Comité de Entrenadores, una reunión en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Este acto contó con la presencia, entre ... más de 40 entrenadores que han dirigido o dirigen en clubes de Primera y Segunda División, con el preparador del Málaga, Sergio Pellicer. También se encontraba el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, el gallego Rafael Louzán.
Hansi Flick, del Barcelona, el recién llegado Xabi Alonso del Real Madrid o Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, fueron los principales nombres que acudieron en representación de sus clubes. El presidente de la RFEF agradeció posteriormente que asistieran tantos entrenadores a esta reunión, para tratar todo lo acontecido la temporada pasada, la 2024-25, en la que el cuadro azulgrana acabó ganando la Liga y el Levante, el Elche y el Oviedo ascendieron a Primera División.
