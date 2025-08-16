Jamás Málaga fue tan del Málaga
Sábado, 16 de agosto 2025, 22:05
Nadie en la historia del fútbol ha sido campeón ni ha descendido en la primera jornada. Los primeros partidos son como una pretemporada pero con ... puntos de por medio, y no debe haber motivos ni para el optimismo ni para el pesimismo excesivos. Es verdad, pero... Pues miren, el pero es que este Málaga CF desde su Administración Judicial sigue siendo un club y un equipo sin muchas aspiraciones, y eso duele cuando se comprueba la enorme masa social que hay detrás del equipo. Jamás Málaga fue tan del Málaga CF, y eso no se está aprovechando. Nos hemos hecho muchas ilusiones, excesivas, con una extraña pretemporada en la que tampoco se asciende ni desciende, pero el triunfo ante el Betis desató la euforia desatada que unos días antes había suspendido en Oxford, donde nos pegaron un señor baño. La afición esperaba ilusionada un triunfo del Málaga en el primer partido de la campaña, algo a lo que no estamos muy acostumbrados históricamente hablando, pero no pudo ser. Enfrente un Eibar a lo suyo, rocoso, eficaz y sin brillo, con un juego tan extraño que es capaz de parecer que está hundido y hacerte un gol, pero el Málaga del debú no estuvo a tono, con Larrubia estrechamente marcado (todos los equipos saben que es el jugador estrella), y unos fichajes que no rindieron como se esperaba, si bien Montero se mostró como un jugador muy aprovechable y Niño hizo gala de lo que puede hacer, que, como son goles, vale su peso en oro. Dotor decepcionó, y mucho, quizás porque al quedarse sin Luismi a su lado a los 20 minutos perdió referencias, y en suma se presume (ojalá me equivoque, de verdad, Dios lo quiera) que lo que ha venido no supera en mucho a lo que se ha ido. ¿Y...? Pues que estamos a tiempo. Que en Europa hay muchísimos jugadores que pagarían por un escaparate como el Málaga CF y que hay que hacer más y mejores fichajes. Que hay una gran afición, como nunca, en una gran ciudad, y que no debemos conformarnos con vagar por la Liga de los mediocres...
