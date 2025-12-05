Partido benéfico este domingo entre los Genuine e 'influencers'

La Fundación del Málaga Club organiza este domingo, a las 12.00 horas, el encuentro solidario 'Genuincers-The Match', que enfrentará al equipo Málaga Genuine ... con un conjunto formado por algunos de los 'influencers' malagueños más destacados, entre ellos Bad Charly, Carliyoelnervio, Tomasada, Nacho García, Tumejorjugada o Daniela Morales.

El partido tendrá lugar en la Ciudad Deportiva, con apertura de puertas a las 11.00 horas, y contará con un aforo máximo de 1.200 personas. La iniciativa busca combinar deporte y entretenimiento en un formato único: el encuentro incluirá dinámicas durante el juego, retos inesperados, sorteos y participación directa del público, que podrá influir en algunas jugadas claves a través de acciones sorpresa. El descanso también incorporará actividades para mantener la implicación de los asistentes.

La entrada será un juguete nuevo por persona, que se entregará en puerta antes del evento y lo recogido se destinará al Colegio Misioneras Cruzadas (Palmilla) y a la Casa Hogar San José de la Montaña en el proyecto 'Jueves Solidarios' que organiza la Fundación este mes.