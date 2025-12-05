Partido benéfico este domingo entre los Genuine e 'influencers'
La cita será a las 12.00 horas en la Ciudad Deportiva del Málaga, con un aforo limitado a 1.200 espectadores y muchas sorpresas preparadas
Málaga
Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:19
La Fundación del Málaga Club organiza este domingo, a las 12.00 horas, el encuentro solidario 'Genuincers-The Match', que enfrentará al equipo Málaga Genuine ... con un conjunto formado por algunos de los 'influencers' malagueños más destacados, entre ellos Bad Charly, Carliyoelnervio, Tomasada, Nacho García, Tumejorjugada o Daniela Morales.
El partido tendrá lugar en la Ciudad Deportiva, con apertura de puertas a las 11.00 horas, y contará con un aforo máximo de 1.200 personas. La iniciativa busca combinar deporte y entretenimiento en un formato único: el encuentro incluirá dinámicas durante el juego, retos inesperados, sorteos y participación directa del público, que podrá influir en algunas jugadas claves a través de acciones sorpresa. El descanso también incorporará actividades para mantener la implicación de los asistentes.
La entrada será un juguete nuevo por persona, que se entregará en puerta antes del evento y lo recogido se destinará al Colegio Misioneras Cruzadas (Palmilla) y a la Casa Hogar San José de la Montaña en el proyecto 'Jueves Solidarios' que organiza la Fundación este mes.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión