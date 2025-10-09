Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joaquín, en una sesión de entrenamiento esta semana. SALVADOR SALAS

A tres días de recibir al Deportivo, el Málaga sigue trabajando con ocho ausencias

Joaquín sigue su progreso en el trabajo, Niño sigue sin ejercitarse y cabe darlo por descartado para el domingo, y el cuerpo técnico cruza los dedos para no sufrir contratiempos de aquí al fin de semana

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:10

Comenta

El Málaga continuó este jueves con su puesta a punto para el importante compromiso de este domingo, ante el Deportivo (21.00 horas), el único ... equipo invicto de Primera y Segunda División. Lo hizo en el Anexo de La Rosaleda y sin novedades, con una jornada más de trabajo de Joaquín, en su reincorporación con el grupo después de una lesión muscular, y sin presencia de Adrián Niño, al que cabe ya dar por descartado por una lesión de tobillo con la que se siguen tomando precauciones. Seguramente la próxima semana ya sí entre a trabajar con la plantilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  4. 4 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  7. 7 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  8. 8 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  9. 9 Una avería deja sin servicio las paradas del metro en el Centro de Málaga en plena hora punta
  10. 10 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur A tres días de recibir al Deportivo, el Málaga sigue trabajando con ocho ausencias

A tres días de recibir al Deportivo, el Málaga sigue trabajando con ocho ausencias