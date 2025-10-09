A tres días de recibir al Deportivo, el Málaga sigue trabajando con ocho ausencias

El Málaga continuó este jueves con su puesta a punto para el importante compromiso de este domingo, ante el Deportivo (21.00 horas), el único ... equipo invicto de Primera y Segunda División. Lo hizo en el Anexo de La Rosaleda y sin novedades, con una jornada más de trabajo de Joaquín, en su reincorporación con el grupo después de una lesión muscular, y sin presencia de Adrián Niño, al que cabe ya dar por descartado por una lesión de tobillo con la que se siguen tomando precauciones. Seguramente la próxima semana ya sí entre a trabajar con la plantilla.

De esta forma, el cuerpo técnico malaguista cruza los dedos para que no se produzcan más contratiempos de última hora cada al fin de semana, porque son ya ocho las bajas confirmadas para el duelo: Moussa, Ramón, Luismi, Álex Pastor, todas bajas de larga duración, más Niño, Montero (este, sancionado), Izan Merino (en Chile en el Mundial sub-20) y Puga, otro jugador que quizás ya pueda empezar la próxima semana a entrenarse, tras una lesión muscular miotendinosa.

En concreto, Izan Merino ya conoce su próximo rival en el Mundial sub-20, Colombia. El duelo será este sábado, a las 22.00 horas (en España) y correspondiente a los cuartos de final. En el mejor de los casos, el jugador podría estar de vuelta al final de la semana, pero si pasa a semifinales sólo podría reaparecer en Butarque ante el Leganés, aunque si llega a la final tampoco estará para esta cita.