Mundial 2030: «La sede de La Rosaleda no corre ningún peligro; está garantizada» El presidente de la Federación, Rafael Louzán, destaca el compromiso de las administraciones propietarias del estadio, si bien recuerda que la última palabra «la va a tener siempre la FIFA»

Viernes, 25 de abril 2025

La sede de La Rosaleda para el Mundial 2030 seguirá su ritmo hacia ese gran evento y, en principio, no tendrá ningún problema si se ... cumplen los compromisos adquiridos para la ampliación del estadio. Así lo ha ratificado este viernes el presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, en unas declaraciones en Canal Sur. «Por la información que me consta por parte del presidente de la Junta (Juanma Moreno), no hay peligro», ha destacado el máximo dirigentes del fútbol español.

«Este estadio es propiedad precisamente de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Málaga y la Diputación. Son tres instituciones que están de acuerdo en llevar a cabo esa actuación, esa gran reforma del estadio de La Rosaleda. Por lo tanto, la sede no corre ningún peligro, está garantizada, aunque es verdad que se trata de una inversión muy importante. Es un camino largo todavía, pero espero que sea sede del Mundial 2030», ha asegurado el dirigente. Louzán ha analizado la situación y ha explicado en la radio pública de Andalucía que el compromiso existe para la sede malagueña, si bien será necesario que el proyecto vaya cumpliendo con las previsiones para estar listo con antelación para este gran evento global. «En este primer avance está dentro de las once, pero la última palabra la va a tener la FIFA en el diseño final para este Mundial 2030», ha matizado el presidente. La sede de La Rosaleda se puede decir que en este momento está garantizada, a la espera de lo que vaya ocurriendo. Louzán, aunque ha recordado en todo momento quién tendrá que decidir en el último momento tras analizar la evolución de los proyectos, ha insistido en la solidez de la candidatura malagueña. «Lo que he visto es un compromiso firme por parte de la Junta para llevarlo a cabo. Por lo tanto, no le veo ningún tipo de peligro, a expensas, como digo, de la última palabra, que la va a tener siempre la FIFA a la hora de la elección final», ha indicado. En última instancia, el presidente de la Federación ha afirmado que el Mundial de dentro de cinco años tendrá una complejidad especial, aunque tiene la esperanza de que no haya cambios significativos en relación a la candidatura de España, Portugal y Marruecos, además de los tres partidos que se disputarán en Argentina, Uruguay y Paraguay. «Es un Mundial que se celebra en seis países, en tres continentes. Casi nada. En nuestro país tendremos once sedes, de momento, y espero que puedan consolidarse y que se pueda tener un estadio de La Rosaleda como os merecéis (se refiere a los malagueños)», ha comentado Louzán.

