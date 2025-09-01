Mercado de fichajes: El 'pivote' Unai Vencedor, la gran apuesta del Málaga

El Málaga afronta las últimas horas del mercado de fichajes con la mente puesta en hacerse con el 'pivote' bilbaíno Unai Vencedor. Esta incorporación es ... la primera opción del club de Martiricos, pero la competencia es importante y tampoco se descarta que finalmente tuviera que decantarse por otra opción para sustituir al lesionado Luismi en el centro del campo.

Una vez resuelto el problema del tope salarial con los ajustes realizados, el Málaga apuesta por este futbolista propiedad del Athletic y que la pasada temporada militó en el Racing. En la campaña anterior jugó en el Eibar, en ambos casos en Segunda, mientras que su punto de partida fue en el equipo bilbaíno, en Primera. Y siempre acumulando muchos minutos en ambas categorías (más de setenta encuentros en casa una). De ahí que su solvencia sea evidente a sus 24 años.

Pero el mercado de fichajes no queda reducido a Vencedor para el Málaga, pues su apuesta también puede fallar por la presencia de muchos equipos interesados. De ahí que también maneja otras posibilidades para esta misma posición. Y, en principio, cualquiera de ellas podría ser la elegida.

Y tampoco se olvida el club del central, el que tendría que sustituir al también lesionado Álex Pastor. En este caso las opciones de que se cierre alguna contratación son menores. El club maneja a varios candidatos entre los que finalmente podría salir un elegido. Pero este fichaje, el de un defensa, no es completamente seguro...