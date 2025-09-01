Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Unai Vencedor, durante un partido con el Racing de la pasada temporada. LOF

Mercado de fichajes: El 'pivote' Unai Vencedor, la gran apuesta del Málaga

El club echa el resto por el jugador del Athletic, pero tiene mucha competencia, y tampoco descarta la llegada de un central más

Antonio Góngora

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:13

El Málaga afronta las últimas horas del mercado de fichajes con la mente puesta en hacerse con el 'pivote' bilbaíno Unai Vencedor. Esta incorporación es ... la primera opción del club de Martiricos, pero la competencia es importante y tampoco se descarta que finalmente tuviera que decantarse por otra opción para sustituir al lesionado Luismi en el centro del campo.

