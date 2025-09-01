El cierre del mercado de fichajes del Málaga, en directo a partir de las seis de la tarde
El club está negociando la posibilidad de hacerse con uno o dos jugadores
Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:59
El Málaga afronta las últimas horas del mercado de fichajes de una forma trepidante, con la necesidad de reforzarse tras las dos últimas lesiones de ... larga duración (Luismi y Álex Pastor). El club está negociando la posibilidad de hacerse con uno o dos jugadores, si bien pretenden que cualquiera de ellos pueda elevar el nivel de la plantilla. De ahí que los dirigentes blanquiazules tampoco descarten que finalmente no sea posible hacerse con algún futbolista.
La principal posición que está buscando el Málaga en el mercado es la de medio centro defensivo, si bien la plaza de central también está escasa. De hecho, al final del partido de Las Palmas estaban sobre el campo todos los disponibles para esta demarcación.
