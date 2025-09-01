Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El cierre del mercado de fichajes del Málaga, en directo a partir de las seis de la tarde

El club está negociando la posibilidad de hacerse con uno o dos jugadores

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:59

Actualizado

El Málaga afronta las últimas horas del mercado de fichajes de una forma trepidante, con la necesidad de reforzarse tras las dos últimas lesiones de ... larga duración (Luismi y Álex Pastor). El club está negociando la posibilidad de hacerse con uno o dos jugadores, si bien pretenden que cualquiera de ellos pueda elevar el nivel de la plantilla. De ahí que los dirigentes blanquiazules tampoco descarten que finalmente no sea posible hacerse con algún futbolista.

Actualización disponible

