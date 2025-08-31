Manu Molina, compañero de Dioni en el Eldense

Manu Molina fue anunciado este domingo como nuevo jugador del Eldense. El medio centro de Huelva, que no fue renovado con el Málaga, vuelve a ... unirse a otro exmalaguista al que la entidad blanquiazul también decidió no renovar, Dioni Villalba, que firmó con el cuadro zapatero a mediados de julio. Molina firma por dos temporadas.

Manu Molina realizó una sólida temporada a las órdenes de Pellicer (su primera vuelta fue mejor que la segunda, en la tónica del equipo, aunque también fue importante en el tramo final del curso) pero acabó cediendo el puesto al incipiente talento blanquiazul, Izan Merino. Estuvo esperando hasta el final de mercado a que llegara una oferta de algún club de Segunda División, pero las limitaciones salariales que hay en el fútbol profesional dificultan la llegada de un jugador que, si bien es cierto que hizo méritos para jugar en Segunda, no era considerado una opción prioritaria para reforzar alguna medular. Sonó para el Ceuta.

El Eldense fue un rival directo del Málaga la pasada campaña, puesto que marcó la distancia del cuadro blanquiazul con respecto al descenso. El equipo alicantino no pudo evitar la quema tras dos meritorias campañas en la categoría 'de plata', y se postula como un claro candidato a subir de nuevo a Segunda.