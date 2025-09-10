Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Álex Pastor da un pase, con David Mella del Deportivo a su lado, en el último enfrentamiento entre ambos equipos en La Rosaleda. Marilú Báez

El Málaga-Deportivo de la novena jornada ya tiene horario

El cuadro de Martiricos recibe al conjunto gallego el domingo 12 de octubre a las 21.00 horas

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:09

LaLiga anunció los horarios correspondientes a la novena jornada de Segunda División. Este noveno compromiso liguero para los blanquiazules, un siempre atractivo Málaga-Deportivo, se ... celebrará el domingo 12 de octubre (día festivo en España, pero que al caer en fin de semana no hay puente) a las 21.00 horas. Se espera que sea una de las mejores entradas de la temporada en La Rosaleda (fue la mejor de la pasada campaña en Martiricos).

