El Málaga-Deportivo de la novena jornada ya tiene horario

LaLiga anunció los horarios correspondientes a la novena jornada de Segunda División. Este noveno compromiso liguero para los blanquiazules, un siempre atractivo Málaga-Deportivo, se ... celebrará el domingo 12 de octubre (día festivo en España, pero que al caer en fin de semana no hay puente) a las 21.00 horas. Se espera que sea una de las mejores entradas de la temporada en La Rosaleda (fue la mejor de la pasada campaña en Martiricos).

Ambos conjuntos salieron de los infiernos de Primera RFEF al término de la 2023-24 (la estancia del cuadro coruñés en la categoría 'de bronce' fue más larga que la del equipo malagueño) y lograron la permanencia en Segunda la temporada pasada, los dos con cierta holgura. Los dos proyectos se sustentan en sus talentos de la cantera (Larrubia en el Málaga y Yeremay en el 'Dépor' como las caras visibles de cada equipo) y, tras afianzarse en la categoría, pretenden dar un paso adelante en aras de regresar más pronto que tarde a la élite, donde ambos clubes merecen estar.

El último enfrentamiento entre Málaga y Deportivo supuso el primer gol de Chupete con el primer equipo (en el minuto 87, ingresando en el terreno de juego ocho minutos antes), que además fue vital para dar un punto al conjunto dirigido por Sergio Pellicer. El gol del cuadro visitante fue obra de Yeremay Hernández, considerado como el futbolista con mayor proyección de Segunda División actualmente (el Deportivo ha rechazado varias ofertas astronómicas de clubes europeos potentes por él).

De esta manera, el Málaga conoce los horarios de sus próximos cinco partidos de Liga. Este sábado (18.30 horas) visita El Alcoraz para medirse al Huesca; después, recibe al Cádiz el domingo 21, de nuevo a las 18.30; viaja a Burgos el domingo 28 (16.15 horas); se enfrenta al Racing de Santander a domicilio el 5 de octubre (18.30 horas) y regresará a La Rosaleda para el encuentro ante el Deportivo el 12 de octubre (21.00 horas).