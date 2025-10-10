Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del último Málaga-Córdoba, que acabó con derrota blanquiazul por 0-1. SUR

El Málaga-Córdoba ya tiene fecha y hora

El tercer derbi andaluz del conjunto blanquiazul se celebrará en La Rosaleda el 8 de noviembre a las 21.00 horas

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:00

Comenta

LaLiga dio a conocer los horarios de la jornada 13 de Segunda División. En esa decimotercera etapa liguera, el Málaga recibirá al Córdoba en La ... Rosaleda el sábado 8 de noviembre a las 21.00 horas. Este será el tercer derbi andaluz que acoge el cuadro de Martiricos este curso, tras el del Granada (2-2) y el del Cádiz (0-1). El equipo malaguista pone fin a la racha de jugar los domingos, y sigue siendo el único conjunto de la categoría que no ha jugado en otro día que no sea sábado o domingo.

