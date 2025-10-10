El Málaga-Córdoba ya tiene fecha y hora

LaLiga dio a conocer los horarios de la jornada 13 de Segunda División. En esa decimotercera etapa liguera, el Málaga recibirá al Córdoba en La ... Rosaleda el sábado 8 de noviembre a las 21.00 horas. Este será el tercer derbi andaluz que acoge el cuadro de Martiricos este curso, tras el del Granada (2-2) y el del Cádiz (0-1). El equipo malaguista pone fin a la racha de jugar los domingos, y sigue siendo el único conjunto de la categoría que no ha jugado en otro día que no sea sábado o domingo.

El Málaga y el Córdoba ascendieron desde Primera RFEF en la misma campaña, ambos vía 'play-off'. Desde aquella campaña hay una gran relación entre los dos clubes. Tanto el conjunto blanquiazul como el blanquiverde obtuvieron la salvación con cierta holgura, pero ahora se encuentran en un mal momento en lo que a la clasificación se refiere, con el Málaga en descenso con 8 puntos y el Córdoba decimosexto con un punto más.

De esta forma, el Málaga conoce los horarios de sus próximos seis compromisos : recibe al líder, el Deportivo, este domingo (21.00 horas); se enfrenta al Leganés en Butarque el siguiente domingo (19 de octubre, 14.00); se enfrenta al Andorra en La Rosaleda el domingo 26 de octubre (14.00 horas); se mide al Estepona en el Muñoz Pérez el jueves 30 de octubre en la primera ronda de la Copa del Rey (21.00 horas); viaja a Castellón el 2 de noviembre a las 18.30 horas y acoge el tercer enfrentamiento regional, ante el Córdoba el sábado 8 de noviembre a las 21.00.