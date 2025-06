Al Málaga de las 24 fichas le hace falta meter el bisturí

Un pelotón de volantes interiores y un solo 'pivote' puro, Luismi

La salida de Manu Molina anunciada esta semana generó un reguero de comentarios desaprobatorios entre la afición. El onubense ofreció un buen nivel en la segunda parte de la campaña 2023-24 y en la primera vuelta de la temporada recién acabada, aunque en 2025 bajo su tono físico. Aun siendo un jugador con buen desplazamiento largo de balón y un toque preciso en el lanzamiento de saques de esquina, entre otras virtudes, en la decisión han debido de pesar argumentos como la edad (cumplirá 34 en noviembre) y el elevado número de interiores con presencia en la plantilla.

No hay que olvidar que más allá de que el club pudiera conseguir la salida de Juanpe y Sangalli, hay muchas más piezas con contrato: unos Izan Merino (al que Pellicer no termina de ver aún como 'pivote' puro) y Aarón Ochoa en progresión y que esta próxima campaña ya tendrán dorsal del primer equipo, el también ascendido Rafa, y un Dani Lorenzo que no ha podido rendir este curso por una pubalgia, pero del que se espera de nuevo su mejor versión. Y a todos ellos hay que sumar a Ramón, si es que en la 2025-26 finalmente le respeta el físico.

El sistema de juego más habitual de Pellicer (no el del final de la tempotrada, con tres centrales) es con un solo 'nueve' y tres medios centro, uno casi media punta y otro más liberado en defensa que el 'pivote'. El problema reside en que el único especialista en esta última demarcación es Luismi, y este desequilibrio se ha padecido ya en la campaña recién finalizada.

Así las cosas, cada vez que el gaditano era baja por sanción o lesión el Málaga lo acusó en exceso en el campo. Es por ello que una de las pocas incorporaciones en el mercado pueda llegar en esta posición, un especialista defensivo por delante de la zaga. Además, suele ser unade las piezas más sencillas de conseguir en el mercado, frente a la escasez de delanteros centero y el precio de estos.