El Málaga, ante un partido vital en Eibar para su futuro

Es difícil determinar si la crisis deportiva del Málaga ha llegado a su punto álgido, porque todo es susceptible de empeorar, pero el equipo tiene ante sí una cita decisiva esta noche (20.30 horas) en Ipurua. Una gran oportunidad de dar un golpe de mano y asegurarse un final de temporada menos tenso. Sin embargo, como el equipo ha sido incapaz de ganar en esta segunda vuelta, en plena caída libre, más que a los tres últimos clasificados, sin dejar la puerta a cero en ninguna de las citas restantes, pocos apostantes se la jugarían por los blanquiazules ante un rival que llega invicto en las últimas ocho jornadas, desde la contratación de Beñat San José como sustituto de Joseba Exteberria a mediados de febrero.

Si el cuadro local lleva ocho jornadas invicto tras el cambio de entrenador, el Málaga perdió en cinco de sus seis últimas citas

Ha sido una auténtica semana de pasión la del Málaga. Como los nazarenos, portadores de trono o penitentes en una procesión, con mucho tiempo para el silencio y la meditación, el Málaga ha purgado sus pecados en una experiencia similar en La Rosaleda. «Es la semana en la que he podido entrenar más tranquilo. No ha habido gente en el club, vosotros (los medios) no habéis aparecido…», reconocía ayer el propio Pellicer.

Por unos días el foco informativo ha permanecido menos tiempo en el Málaga y en sus carencias, pero la realidad regresa muy cruda en Ipurua, con una perspectiva clara respecto a lo acontecido en los otros campos. Si hubiera que atenerse a los marcadores del Viernes Santo la alerta habría sido mayor si cabe, con las victorias del Sporting y el Castellón, pero la derrota inesperada del Eldense el sábado, en el campo de un rival casi descendido (1-0 en El Ferrol), y la goleada encajada por el Zaragoza (5-2 en el campo del Levante) han concedido un balón de oxígeno.

Sergio Pellicer, discutido ante la crisis de resultados. MIGUE FERNÁNDEZ

El Málaga puede distanciarse en seis puntos de la zona de descenso o seguir con tres, pero en el peor de los casos no va a entrar en puestos de peligro ni este lunes ni el próximo fin de semana. No es demasiado consuelo, porque quedarán cuatro jornadas más y el equipo necesita ganar partidos, sumar de tres en tres, sin conformarse con el mal ajeno. Tarde o temprano, se verá superado si no puntúa, en una racha ya de tres puntos sobre dieciocho, con la continuidad de Pellicer amenazada, aunque el plazo para trabajar de un futuro entrenador pueda ser muy corto.

Hay muchas dudas sobre qué planes tendrá el técnico castellonense esta noche. Sorprendió con una zaga de tres en Huesca hace una semana, que no tiene por qué ser un recurso más defensivo, como argumentó también ayer en la sala de prensa, pero que arma mejor al equipo atrás. Hay razones para mantenerla (otra salida y la necesidad imperiosa de puntos) y para abandonarla (la derrota postrera en El Alcoraz), pero como quiera que está aportando muchas novedades en cada cita, ante la ausencia de resultados, es imprevisible la decisión final. En cualquier caso, el hecho de haber trabajado con el filial Recio durante la semana tampoco refuerza esta tesis, ya que no viajó a Eibar.

Tres escenarios y la posibilidad de un escalón en la tabla Conocido el desarrollo de la trgigésima sexta jornada, el Málaga se ve ante tres posibles escenarios tras su duelo en Ipurua esta noche, en función de un triunfo, empate o derrota. En este último caso, se formaría un importante escalón en la tabla clasificatoria que dejaría descolgados al cuadro de La Rosaleda (42 puntos), el Zaragoza (41) y el Eldense (39), casi abocados a luchar ellos solos por eludir la cuarta plaza de descenso. Los rivales más cercano serían el Cádiz y el Castellón (con 46). Mientras, si el Málaga gana se iría a los 45 y entonces los grandes perjudicados serían el cuadro maño y el alicantino, casi en un cara a cara en la lucha por la permanencia. El conjunto de Martiricos daría un golpe de mano casi definitivo, toda vez que encara cuatro partidos de local en las seis jornadas finales, por más que tenga que visitar el Pepico Amat. Sólo el empate sería más difuso, pero un resultado que certificaría que el Málaga está vivo.

Otra incógnita es si mantendrá su apuesta de que los mejores goleadores, los más decisivos en el ataque (en dianas y asistencias), Antoñito y Dioni, sigan empezando los partidos como suplentes. Dani Sánchez y Kevin volvieron a la lista, tras cumplir sanción, y las únicas ausencias son los lesionados Luismi, Ochoa, Ramón, Haitam y un Dani Lorenzo aún sin ritmo tras el alta médica.

El Eibar, que se quedó las tres últimas campañas a un punto del ascenso directo fracasando en los 'play-off', ha tenido esta vez un curso más pobre, que marcó el fin del ciclo de Joseba Etxeberria, cuando peligraba incluso la permanencia, pero con la llegada de San José se ha disparado en las últimas ocho jornadas (tres victorias y cinco empates) y está a un triunfo de los 50 puntos. El Málaga deberá vigilar la aportación como asistentes desde los costados de Corpas y el exblanquiazul Cristian, así como la capacidad rematadora de Bautista, pese a que no lleve grandes cifras este curso Además, el gran salto del Eibar en esta nueva etapa ha sido de ritmo de juego, de despliegue físico.