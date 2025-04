Sergio Pellicer: «Yo estoy preparado para todo, sufro más por la gente que me quiere»

Jorge Garrido Málaga Domingo, 20 de abril 2025, 14:14 Comenta Compartir

El puesto de Sergio Pellicer corre más peligro que nunca en toda la temporada. El entrenador del Málaga es consciente de que los resultados lo son todo en el mundo del fútbol, y más para los técnicos: «Tengo que saber entenderlo. Yo estoy preparado para todo, sufro más por la gente que me quiere. Estoy en el mejor club del mundo y es un sueño para mí. Este club me lo ha dado todo. Cuando no esté aquí, se lo agradeceré a todos. Sabemos la historia que tiene este club, pero yo no lo he tenido fácil. En la soledad del entrenador hay que buscar esa fortaleza. Ha sido la semana más tranquila para trabajar de toda la temporada. Aquí lo que vale son los resultados. Trabajamos desde la honestidad y pureza, intentar dar el máximo rendimiento».

El técnico también habló acerca de la marcha definitiva de Antoñito al término de la temporada, rumbo al Newcastle: «Hay algunas cosas que se me escapan. Lo único que diré sobre Antoñito es que he hablado con él y está al 100%. Veo que todos quieren, que todos entrenan lo que les pedimos y que están concienciados. No lo saben pero alguno va a marcar un gol importantísimo».

Los resultados del Eldense (cayó en A Malata por 1-0 ante el desahuciado Ferrol) y el Zaragoza (fue goleado en el Ciutat de Valencia por 5-2 frente al Levante) suponen un balón de oxígeno, además de una oportunidad magnífica de recuperar cierta distancia con la zona de descenso. Pero Pellicer sostuvo que «nos tenemos que focalizar en nosotros mismos y analizar la mala racha que llevamos. En este momento de la temporada, todos nos estamos jugando todo. Los primeros días tras la derrota en Huesca fueron duros, porque ha habido mucha crueldad en estos últimos partidos. Los jugadores han sufrido, y a veces es importante el sufrimiento, puede ser el motor del cambio. Para dejar atrás el sufrimiento hay que conseguir victorias».

El entrenador castellonense analizó a su próximo rival, el Eibar: «Sabemos que no ha perdido con su nuevo entrenador, tres victorias y cinco empates. Ha cambiado por completo lo que todos podíamos tener en la mente de lo que es el Eibar. Ha cambiado las estructuras, la manera de jugar y la identidad. Pero también lleva tres empates consecutivos».

En cuanto a si cataloga este duelo como una 'final', el de Nules argumentó que «en este club estamos continuamente jugando 'finales'. Me acuerdo que cuando fuimos a Cartagena también se decía que si era una final, y estábamos en febrero. Es un partido muy importante, quedan siete. Es una oportunidad importante. Nos cuesta mucho sumar, los resultados están ahí, y se nos está penalizando injustamente, pero la suerte hay que buscarla. Hay que ser autocríticos, y buscar ayudar al jugador para que dé su máximo rendimiento».