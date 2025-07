Primera piedra del nuevo edificio de la Junta en Cruz del Humilladero que acogerá a 460 funcionarios y ahorrará 1,7 millones al año de alquiler

Primera piedra de las obras de uno de los proyectos pendientes de la Junta en Málaga: el nuevo edificio de oficinas en Ortega y Gasset, ... en el distrito de Cruz del Humilladero, que fue adjudicado el pasado mes de febrero a la unión temporal de dos empresas granadinas (Grulop 21 y AFC Construcciones y Contratas) con un presupuesto cercano a los 30 millones de euros. Se trata de unas dependencias que se idearon en 2008, que se aparcaron en 2010, que tras diversos avatares en los últimos años se han retomado ya en firme y que tendrán un plazo de ejecución de treinta meses, es decir, dos años y medio.

La encargada de poner esa primera piedra este lunes fue la portavoz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, quien se refirió, precisamente a la dilación en la puesta en marcha del proyecto, para atacar a la administración anterior, la socialista: «Este edificio supone cumplir con nuestra palabra, porque hay que decir que esto era una inversión que se prometió hace más de quince años. Esto es una reivindicación histórica del anterior Gobierno socialista y lo va a poner en marcha, va a cumplir, el Gobierno de Juan Manuel Moreno. Como pasa con otras muchas inversiones que se están haciendo en Málaga, estamos iniciando y poniendo en marcha proyectos que estaban olvidados, proyectos que estaban prometidos por los anteriores Gobiernos, como el tercer hospital, el metro, colegios... Este es nuestro compromiso, cumplimos con nuestra palabra», enfatizó España: «Cumplimos con una promesa antigua después de más de quince años de gobiernos que incumplieron y recuperamos este inmueble para el distrito Cruz del Humilladero y para los ciudadanos».

La consejera quiso resaltar también que la construcción del edificio administrativo contribuirá a rehabilitar y a dinamizar toda la zona: «Ésta era una demanda muy antigua de todos los vecinos. No es justo que durante tantos años este solar haya sido un descampado abandonado».

Qué dependencias se ubicarán en las nuevas instalaciones

Al nuevo edificio se trasladará parte de la Delegación de Agricultura, AGAPA (Agencia Pública de Agricultura y Pesca), el servicio de Ordenación del Territorio de Fomento, la dirección territorial de desarrollo sostenible o el servicio de bienes culturales. En total, en el inmueble trabajarán alrededor de 470 funcionarios repartidos en ocho plantas, cuatro bajo el suelo y otros cuatro por encima. «Será un edificio compacto, sencillo, representativo, que ayudará a hacer ciudad y que dejará su impronta en el paisaje urbano de Málaga. Estará abierto al público, al ciudadano, y será muy accesible a todos los efectos. Será muy transparente, muy consecuente con la transparencia pública», detalló uno de los arquitectos del proyecto, José Manuel Sánchez Carrero, que también apuntó que en cada planta sobre el suelo habrá una batería de despachos hacia el oeste y una zona abierta hacia el este. Asimismo destacó que la eficiencia energética será una máxima que se materializará en la fachada fotovoltaica con la que contará.

La consejera España reveló además que una vez esté en uso el nuevo edificio se ahorrarán másde 1,7 millones de euros al año en alquileres. «En un tiempo no muy lejano, el coste de esta sede estará completamente amortizado con esos ahorros que vamos a tener de los alquileres», aseguró la portavoz de la Junta. «A nosotros nos mueve el ahorro, por un lado, pero también la excelencia, hacerlas cosas bien, que todo funcione mejor, que los trabajadores trabajen en mejorescondiciones y que los ciudadanos tengan una administración más ágil y más sencilla», agregó.

Respecto al patrimonio de la Junta, España lanzó más reflexiones: «Cuando llegamos al Gobierno en 2018, nos encontramos con una gran cantidad de patrimonio público que no tenía ni siquiera un inventario actualizado, no sabíamos realmente qué es lo que existía de patrimonio de la Junta de Andalucía: había solares, edificios abandonados que estaban inutilizados, que costaban un dineral. Y también detectamos que se pagaba una cantidad muy elevada en alquileres». Así que, sintetizó: «Teníamos por un lado edificios que no se utilizaban y por otro estábamos pagando alquileres: nada más y nada menos que 60 millones de euros al año».

2,5 millones de euros se han ahorrado ya en alquileres los departamentos de la Junta en la provincia de Málaga

Una vez en el Gobierno, el departamento de España inventarió los bienes y trató de poner en valor los edificios de la Junta. Ha habido subastas, concesiones y adjudicaciones directas que han reportado un total de 138 millones de euros en ingresos al tiempo que se ha reducido el coste en mantenimiento.

Además, la Junta ha recuperado 70 inmuebles que se vendieron para realquilar, una operación que en concreto en Málaga supuso una inversión de 32 millones de euros con los que se han ahorrado 2,5 millones en alquileres. Con el nuevo edificio que se levantará en Cruz del Humilladero se eliminará prácticamente al completo el gasto anual en alquileres para dependencias de la Junta en la provincia.