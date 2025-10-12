El Málaga y Pellicer, sin margen de error

Después de casi dos meses de competición y ocho jornadas celebradas, el Málaga ha entrado en crisis tras perder la mitad de los partidos, cuatro ... de forma consecutiva. Está ya en la zona de descenso, aunque su situación clasificatoria no es todavía alarmante. Todo ello ha coincidido con una sangría de lesionados y algunas bajas más por sanción, lo que ha lastrado definitivamente al equipo. Y llega la preocupación y el malestar de la afición. De ahí que el cuadro blanquiazul y el propio Sergio Pellicer afrontan el partido de este domingo en La Rosaleda, a partir de las 21.00 horas, frente al líder e invicto Deportivo sin margen para el error, con la necesidad de sumar la victoria para frenar de una vez esta pésima racha de resultados negativos.

En la plantilla están concienciados para cosechar un buen resultado en este complicado y exigente compromiso. Con un once de circunstancias una semana más, Pellicer tendrá que buscar la manera de frenar a un rival fuerte y también ofrecer las mejores sensaciones posibles a un público que espera la reacción. La actitud deberá ser la mejor, sin prisas, con calma, intentando que los nervios no aparezcan en el campo ni en el banquillo. Para colmo, el técnico está sancionado y deberá seguir el partido desde la grada. Lo importante será el marcador final, y a partir de ahí tendrán que seguir analizando las soluciones.

¿Qué ocurriría si llega una nueva derrota, la quinta consecutiva? ¿Pellicer correría peligro en tal caso? Parece claro, como él mismo conoce, que la cuerda se suele romper por la parte del entrenador cuando las circunstancias se complican. Pero esto no supone que el técnico blanquiazul vaya a ser despedido por otro marcador adverso. Para ello será necesario que se unan más condicionantes en el juego, teniendo en cuenta las bajas, la imagen que pueda ofrecer el cuadro de Martiricos o la motivación del propio preparador y de sus jugadores después del encuentro, como siempre. No sería nada nuevo.

Lo que sí está claro es que el margen para fallar está casi agotado para el Málaga. El equipo y el entrenador no pueden seguir perdiendo crédito tras el buen comienzo del campeonato. Y las bajas, aunque dejan al cuadro de Martiricos completamente diezmado y con gran parte de sus recursos anulados, tampoco pueden servir como excusa para las derrotas. En cualquier caso, este choque ante el Deportivo puede suponer un punto de inflexión para todos, lo que obligará a los blanquiazules a un sobreesfuerzo en busca de un resultado positivo que devuelva algo de esperanza al malaguismo.

Es previsible, además, que el entrenador haga algunas variaciones en la alineación, en la que entrará seguramente Joaquín. La situación sigue siendo límite también en defensa, donde llega Galilea y se cae Montero. Pese a las ausencias, es posible que Pellicer recupere el sistema con tres centrales, una fórmula que le podría dar algo más de seguridad frente a un rival muy ofensivo. El técnico deberá utilizar nuevamente a numerosos canteranos y seguirá jugando sin un 'pivote', pues no tiene a ninguno disponible.