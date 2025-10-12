Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Málaga son optimistas para el choque de este domingo. SALVADOR SALAS

El Málaga y Pellicer, sin margen de error

El equipo y el técnico necesitan el triunfo a toda costa en casa ante el Deportivo para frenar la pésima racha y recuperar el crédito perdido

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:31

Después de casi dos meses de competición y ocho jornadas celebradas, el Málaga ha entrado en crisis tras perder la mitad de los partidos, cuatro ... de forma consecutiva. Está ya en la zona de descenso, aunque su situación clasificatoria no es todavía alarmante. Todo ello ha coincidido con una sangría de lesionados y algunas bajas más por sanción, lo que ha lastrado definitivamente al equipo. Y llega la preocupación y el malestar de la afición. De ahí que el cuadro blanquiazul y el propio Sergio Pellicer afrontan el partido de este domingo en La Rosaleda, a partir de las 21.00 horas, frente al líder e invicto Deportivo sin margen para el error, con la necesidad de sumar la victoria para frenar de una vez esta pésima racha de resultados negativos.

