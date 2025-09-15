El Málaga organiza un concurso de 'cosplay' malaguista por la Comic-Con
El club ha citado a los participantes el domingo 21 a las 15.30 horas, en los prolegómenos del derbi andaluz frente al Cádiz (18.30 horas) en la explanada enfrente de la tienda oficial
SUR
Málaga
Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:18
La llegada de un evento de gran magnitud como es la San Diego Comic-Con a Málaga (la primera vez que sale de Estados Unidos ... en sus 55 años de historia) ha provocado que el Málaga organice una bonita iniciativa como homenaje a esta mítica convención que celebra la cultura 'pop': el club ha citado a sus aficionados el domingo a las 15.30 horas en la explanada en frente de la tienda oficial, en los prolegómenos del derbi ante el Cádiz (18.30), para un concurso de 'cosplay' de temática malaguista.
Los hinchas blanquiazules que deseen participar posarán en un fotomatón ubicado en la puerta 10 y cumplimentar un formulario. El club publicará al día siguiente en su Instagram los 20 mejores y se llevará a cabo una votación.
Este domingo... ¡Bienvenidos al 𝐌𝐀𝐋𝐀𝐆𝐀𝐕𝐄𝐑𝐒𝐎!— Málaga CF (@MalagaCF) September 15, 2025
La Comic-Con llega a Málaga y La Rosaleda lo celebra con un concurso de cosplay en la previa del #MálagaCádiz.
📆 Domingo 21, a las 15:30 horas
🚪 Explanada de la Tienda MCF La Rosaleda
🏆 Tres primeros premios: camiseta… pic.twitter.com/8kc3c4UF74
Los tres primeros premiados ganarán una camiseta de la edición especial 'Malagaverso', además de una experiencia VIP. Los 20 que fueron seleccionados entre los mejores con una bufanda, también de edición especial 'Malagaverso'. El club recuerda que el 'outfit' debe ser tematizado en clave malaguista al completo, no vale un único elemento.
La San Diego Comic-Con Málaga se celebrará entre el 25 y el 28 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Contará con la presencia de figuras mundiales como el afamado actor Arnold Schwarzenegger, el presidente y director creativo de DC Cómics Jeph Loeb, el editor jefe de Marvel C.B Cebulski o la ilustradora estrella de Marvel, Peach Momoko.
