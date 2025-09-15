Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aficionados del Málaga, disfrazados de Deadpool y Batman, en El Alcoraz el pasado sábado. AGENCIA LOF

El Málaga organiza un concurso de 'cosplay' malaguista por la Comic-Con

El club ha citado a los participantes el domingo 21 a las 15.30 horas, en los prolegómenos del derbi andaluz frente al Cádiz (18.30 horas) en la explanada enfrente de la tienda oficial

SUR

Málaga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:18

La llegada de un evento de gran magnitud como es la San Diego Comic-Con a Málaga (la primera vez que sale de Estados Unidos ... en sus 55 años de historia) ha provocado que el Málaga organice una bonita iniciativa como homenaje a esta mítica convención que celebra la cultura 'pop': el club ha citado a sus aficionados el domingo a las 15.30 horas en la explanada en frente de la tienda oficial, en los prolegómenos del derbi ante el Cádiz (18.30), para un concurso de 'cosplay' de temática malaguista.

