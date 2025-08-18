El Málaga, ¿obligado a sustituir a Luismi?

El Málaga tiene un problema con la baja de Luismi. Y siempre lo tuvo en esta plaza debido a que sólo dispone de un 'pivote' ... claramente definido, con condiciones defensivas muy marcadas. Aunque se recurra a la posibilidad de que otros compañeros puedan hacer esta labor, la realidad es que no funciona en todos los casos. Ahora aparece un nuevo órdago, pues el medio centro gaditano se ha lesionado de gravedad y tendrá que pasar por el quirófano para corregir las múltiples fracturas en el rostro por el golpe sufrido contra Montero. Será una larga ausencia que lleva al Málaga a plantearse entrar en el mercado. La pregunta es clara: ¿El club está obligado a sustituir a Luismi?

Las fuentes consultadas consideran que, si la baja finalmente es muy larga, probablemente haya que buscarle un sustituto. En principio no hay un plazo cerrado para que el 'pivote' pueda reaparecer, pues será necesario primero que se proceda con las intervenciones necesarias para después analizar hasta dónde puede llegar la recuperación y la ausencia. Pero las fuentes consultadas apuntan a que serán algunos meses, quizás tres, lo que dejaría el centro del campo debilitado y a merced de los ajustes que pueda realizar Sergio Pellicer.

La plantilla del Málaga dispone de varios jugadores que pueden hacer esta función, con sus características propias. El mejor colocado siempre es el canterano Izan Merino, y la dirección deportiva también podría estar mirando hacia el filial para atenuar esta situación complicada. Aunque el debate quizás sea algo más profundo, pues el club puede aprovechar este percance para disponer a partir de ahora de dos jugadores de las características de Luismi.

Otras veces tuvo que hacer malabarismos el entrenador, reforzando el centro del campo con más hombres, para sustituir a este jugador. De hecho, en algunos encuentros, sobre todo fuera de casa, la presencia de un hombre de este corte puede ser imprescindible para un equipo como el Málaga. De ahí que el debate esté abierto en el seno del club para calibrar el alcance de esta baja por varios meses.

Pero hay dos inconvenientes centrales en el Málaga para entrar en el mercado de fichajes en busca de un 'pivote'. Por una parte, el apartado económico, pues el club acostumbra a ir al límite de sus posibilidades en este apartado y el margen suele dejarlo para posibles eventualidades en el mercado invernal. Y también se puede considerar que este es un accidente de suficiente entidad como para echar mano de esos recursos. Por otro lado, hay que mirar a la plantilla, al gran número de futbolistas que la conforman, pero siempre con demasiados lesionados de larga duración.

Con Luismi son ya cinco jugadores alejados del equipo, ejercitándose al margen y sin un plazo claro para regresar con el equipo. Son los casos, además del 'pivote', de Haitam, Ramón, Moussa y el recién llegado Jauregi (este último debe estar cerca de volver). De ahí que Pellicer tampoco disponga de tantos futbolistas en activo, disponibles.

Y el Málaga está pendiente de fichar también a un extremo para completar el equipo (es una vieja idea). La plantilla está muy poblada en el centro del campo, con jugadores de corte más ofensivo o creativo, pero cuenta con los justos en el ataque por las bandas y en la mencionada plaza de medio centro de corte defensivo. Aunque sí parece, en principio, que se han corregido de una forma satisfactoria las carencias de la delantera y la defensa tras la salida de Nelson. Ahora habrá que tomar alguna decisión más trascendental: seguir todo como está o entrar en el mercado con el mencionado extremo y ahora con un sustituto para Luismi.