El Málaga negocia con el extremo Josué Dorrio, ahora sin equipo

Es probable que el Málaga haga más fichajes, aunque sus dirigentes insisten en que no disponen de tope salarial. Puede ser su estrategia, porque algo ... tienen y siempre comentan que están intentando mejorar esta partida. Es previsible que al final estén en condiciones de reforzar las demarcaciones más debilitadas, si bien deberán hacerlo con fichajes que mejoren el nivel actual. Y desde hace algunas semanas se habla de la primera necesidad del equipo antes de la lesión de Luismi, que era la llegada de un extremo. En la cuenta en la antigua Tuitter de @cazurreando se anunció el interés y la posibilidad de que Josué Dorrio, que ahora está sin equipo, se vistiera de blanquiazul. Desde el club niegan que se vaya a cerrar este refuerzo, pero admiten que están negociando.

Aunque el Málaga necesita ahora mucho más a un 'pivote', como comentó el propio Sergio Pellicer. De ahí que haya muchas dudas sobre cuáles son los planes reales del club, que quizás no esté desvelando sus cartas públicamente a la hora de hablar de sus fichajes o del tope salarial. ¿Qué hará la dirección deportiva entonces? ¿Fichará a Dorrio, que se supone que es una operación relativamente accesible, y se quedará sin el medio centro que le reclama el entrenador? ¿Firmará a dos o directamente dará por cerrada la plantilla? La confusión comienza a aparecer, con el tope salarial como telón de fondo.

En relación a Dorrio, se trata de un extremo con experiencia en Segunda en las dos últimas temporadas. Antes del Ferrol militó en el también modesto Amorebieta, que descendió a Primera RFEF esa temporada. En cualquier caso, el bilbaíno de 31 años y 1,70 metros ha tomado parte en un gran número de partidos en estos dos ejercicios en la categoría 'de plata'. En el último, por ejemplo, participó en 42 encuentros, siendo dos de ellos de la Copa. Marcó dos goles y sumó tres asistencias.

Hace dos campañas, en el referido Amorebieta, jugó en los 42 partidos de competición liguera y en uno de la Copa (43 en total). Hizo tres goles, con cinco asistencias en esa temporada. En el anterior curso, en el 22-23, el extremo también militó en este equipo vasco, con el que alcanzó el ascenso desde la tercera categoría. Otros equipos en los que militó fueron el Linense, Talavera, Murcia, Lorca, Portugalete o el Bermeo.

De esta manera, sus dos últimas temporadas fueron las mejores de su trayectoria deportiva, en las que militó y jugó en el fútbol profesional. Perteneció al Eibar cuando este equipo estaba en Primera, pero no llegó a debutar. Sólo jugó un partido de la Copa esa campaña (la 16-17).

Ahora puede llegar al Málaga. Admiten desde el club las conversaciones, pero insisten en que no tienen tope salarial (por ahora). Dorrio es un extremo, en este caso juega más por la derecha, pero sería una de las dos carencias del equipo de Pellicer, que da prioridad a hacerse con un sustituto de Luismi.