Dorrio celebra un gol con el Ferrol. LALIGA

El Málaga negocia con el extremo Josué Dorrio, ahora sin equipo

El futbolista militó en el descendido Ferrol la pasada campaña y tiene opciones de recalar en el club de Martiricos, pese a que sus dirigentes insistan en que no tienen margen en el tope salarial

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:40

Es probable que el Málaga haga más fichajes, aunque sus dirigentes insisten en que no disponen de tope salarial. Puede ser su estrategia, porque algo ... tienen y siempre comentan que están intentando mejorar esta partida. Es previsible que al final estén en condiciones de reforzar las demarcaciones más debilitadas, si bien deberán hacerlo con fichajes que mejoren el nivel actual. Y desde hace algunas semanas se habla de la primera necesidad del equipo antes de la lesión de Luismi, que era la llegada de un extremo. En la cuenta en la antigua Tuitter de @cazurreando se anunció el interés y la posibilidad de que Josué Dorrio, que ahora está sin equipo, se vistiera de blanquiazul. Desde el club niegan que se vaya a cerrar este refuerzo, pero admiten que están negociando.

