La presentación de la tercera equipación del Málaga.

El Málaga jugará con la tercera equipación frente al Burgos

El conjunto de Martiricos ha disputado todos sus partidos este curso con la elástica blanquiazul, incluso en sus visitas (Las Palmas y Huesca)

Jorge Garrido

Málaga

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:42

En el partido del domingo (16.15 horas) frente al Burgos en El Plantío, el Málaga se verá obligado a jugar por primera vez con ... otra camiseta que no sea la primera, la blanquiazul, esta temporada. Lo hará con la tercera, que se aleja de los colores blanquinegros (blanca la camiseta y algunos detalles específicos en negro de la elástica, y el pantalón negro) del conjunto burgalés.



