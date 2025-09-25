El Málaga jugará con la tercera equipación frente al Burgos

En el partido del domingo (16.15 horas) frente al Burgos en El Plantío, el Málaga se verá obligado a jugar por primera vez con ... otra camiseta que no sea la primera, la blanquiazul, esta temporada. Lo hará con la tercera, que se aleja de los colores blanquinegros (blanca la camiseta y algunos detalles específicos en negro de la elástica, y el pantalón negro) del conjunto burgalés.

La temporada pasada, ya tuvo que dejar en Málaga la primera equipación para este compromiso en Burgos, jugando aquel encuentro también con la tercera, de nuevo de un tono anaranjado, aunque la de este curso es un naranja más intenso. Esta temporada, incluso en sus dos salidas (a Las Palmas y a Huesca), ha jugado con la primera indumentaria, ya que los colores amarillos y azules del cuadro canario y los azulgrana del conjunto aragonés no fueron un impedimento para vestirla. Sí cambiaron los pantalones, pasando de unos de color azul marino a unos celestes. Quizá vestirá la segunda o la tercera también en el siguiente encuentro, frente al Racing en El Sardinero, y seguro que cambiará próximamente en Butarque ante el Leganés en octubre, ya que el equipo 'pepinero' viste también de blanquiazul.

Esta equipación, que fue presentada a mediados de julio en Rincón de La Victoria y que contó con Ramón, Moussa, Recio, Arantxa Medina y Águeda González como modelos, está inspirada en uno de los iconos más antiguos del Mediterráneo, el ojo fenicio, un detalle que se puede ver en la camiseta. Se queda por estrenar, por tanto, la segunda elástica del Málaga, que ni siquiera ha visto la luz durante los amistosos porque no se había estrenado aún. La tercera equipación, sorprendentemente, fue presentada antes que la segunda.