Un Málaga en apuros... y un filial colista en su categoría

El Málaga frisa la zona de descenso en Segunda División tras diez jornadas (y podía estar dentro de ella si no se hubiera aplazado el ... partido de la Real Sociedad B y ganado el filial en su campo al Huesca), pero es que los otros dos equipos más representativos de la entidad, el Atlético Malagueño, y el sénior femenino, tampoco han empezado con buen pie la temporada.

Aunque sólo se llevan siete jornadas, preocupa la situación del filial, que sólo ha sumado dos puntos, los de los empates ante el Puente Genil (0-0 en Arraijanal) y en tierras gaditanas ante el Xerez Deportivo. Recién aterrizado en el grupo 4 de Segunda RFFEF, después de muchos años sin celebrar un ascenso y sufrir la reestructuración de categorías, el objetivo es la permanencia, ya que es estratégicamente importante mantener el segundo equipo dos escalones más abajo que el primero.

El panorama del grupo 4 de Segunda RFEF es claro: sufren los filiales. El del Almería y el del Málaga, los únicos en esa competición, son los peores en cuanto a números, pues el cuadro rojiblanco suma 3 puntos, precisamente los conseguidos con el 0-1 en la Ciudad Deportiva del Málaga.

Un once del Málaga femenino de esta temporada.

Era previsible que un equipo joven, sin fichajes, sólo con el ascenso de varios juveniles pujantes del División de Honor del curso anterior, podía sufrir inicialmente, aunque también cabe la esperanza de que vaya de menos a más, en una trayectoria clásica de filiales. Sergio Pellicer, con su plantilla plagada de bajas, ha tratado de interferir lo mínimo posible en este equipo, pero ha tenido que tirar de Recio y Rafita, este ahora titular en Segunda División los dos últimos partidos. Mientras, el central 'baja' al segundo equipo para competir en la medida de lo posible.

De momento son solamente cinco goles a favor y doce en contra para el cuadro que dirige el tándem formado por Juan Francisco Funes y Francis Bravo, que viene de un 2-1 en su visita al Melilla, y este fin de semana recibirá al Águilas. Como quiera que hay cinco descensos, el Atlético Malagueño está ahora a seis puntos del decimotercero (plaza de 'play out'), con 27 jornadas por celebrarse.

La misma continuidad que se da con Pellicer (que lleva dos temporadas y media en esta segunda etapa suya en el primer equipo) y con Funes y Bravo en el Malagueño (arrancaron en la 2020-21 juntos), se da en el Málaga femenimo, con Héctor Díaz en su segunda campaña al frente.

Tampoco carbura su equipo, en el grupo 3 de Segunda RFEF, tercer escalón nacional. La ciudad y el club está perdiendo una gran oportunidad se situarse mejor en plena explosión del profesionalismo entre las féminas, y no se acerca al salto de la segunda categoría, Primera RFEF, que consta de un solo grupo. Ahora es undécimo (entre catorce), como su homónimo masculino, en la orilla de la zona de descenso, y a once puntos de la única plaza de ascenso directo.