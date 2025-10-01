El Málaga entra el lunes en el bombo de la nueva Copa del Rey, con proximidad geográfica

El Málaga entrará el lunes en el bombo de la 122º Copa del Rey, que se celebrará a las 13.00 horas en el salón ... Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol. El acto se retransmitirá en directo a través de los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol y del canal Teledeporte

Hasta 112 clubes estarán pendientes de lo que suceda en Las Rozas, diez de ellos procedentes de categorías autonómicas y previo paso por una eliminatoria previa cuyo desenlace llega este sábado, pero entre los que no hay ningún malagueño. Sí que estarán, en cambio, el Antequera, el Torremolinos y el Estepona, además de La Unión Atlético, que pretendió trasladarse esta campaña a la capital costasoleña con el nombre de UD Malacitano, sin permiso aún de la RFEF.

Esta decena de conjuntos de territoriales se medirán a equipos de Primera División, pero manteniendo unos criterios de proximidad geográfica introducidos como novedad en esta edición copera para hacer aún más emocionantes los duelos de las dos primeras rondas.

Los criterios de proximidad supondrán dividir la geografía española en cuatro grupos diferentes y sortear los emparejamientos grupo a grupo hasta completar los 56 duelos previstos para una primera eliminatoria a disputar entre el martes 28 y el jueves 30 de este mes.

Además de la proximidad, el otro criterio que impera en el sorteo es el de emparejar a los equipos de inferior categoría frente a los de superior, estableciéndose así eliminatorias a partido único en los que el conjunto de inferior división ejercerá siempre como local.

Los cuatro conjuntos participantes en la Supercopa de España (FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic) quedan exentos de esta ronda de la que forman parte 112 equipos de las siguientes categorías: 16 más de Primera División, los 22 de Segunda de la pasada campaña,10 de Primera RFEF de la temporada anterior, 25 de Segunda RFEF, 25 de Tercera RFEF, 4 de Copa Federación y 10 de categorías territoriales, tras una fase previa.

Hay que recordar que en la campaña anterior accedieron a este primer sorteo el Málaga, el Estepona (su verdugo), el Marbella, el Juventud de Torremolinos y el San Pedro este después de haber sido finalista en la Copa de la Federación Andaluza de Fútbol, un torneo que ofrece un camino indirecto.

TODOS LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN ESTA EDICIÓN