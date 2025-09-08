El Málaga ya conoce el horario de su partido en Burgos

Tras ciertos retrasos a la hora de asignar los horarios definitivos de las jornadas, LaLiga anunció el domingo y el lunes las fechas oficiales de ... las jornadas 6 y 7, respectivamente. Si el domingo se supo que el segundo derbi andaluz del Málaga será el domingo 21 de septiembre (18.30 horas, La Rosaleda), el lunes el cuadro blanquiazul conoció el horario para su visita a El Plantío, hogar del Burgos. Será el siguiente domingo, 28 de septiembre a las 16.15 horas.

El feudo burgalés suele ser uno de los más complicados de la categoría. El Málaga no pasó del empate a cero en el partido de la temporada pasada, que se celebró a mediados del mes de diciembre (esta vez las bajas temperaturas no serán un inconveniente), y hace dos temporadas sólo perdió un partido como local. Por el momento, ocupa la décima plaza con cinco puntos (una victoria, dos empates y una derrota).

De esta forma, el Málaga conoce los horarios del resto de los partidos que le quedan en el mes de septiembre: visitará Huesca este fin de semana (sábado 13, 18.30 horas), recibirá al Cádiz (domingo 21, 18.30 horas) y viajará a Burgos (domingo 28, 16.15). El conjunto de Martiricos buscará mantenerse invicto, aunque se enfrenta a tres equipos muy sólidos de la categoría, con dos salidas complicadas.