Álex Pastor busca rematar un córner a favor en el último encuentro del Málaga en El Plantío. AGENCIA LOF

El Málaga ya conoce el horario de su partido en Burgos

Los hombres de Pellicer disputarán su tercer encuentro a domicilio de la temporada, correspondiente a la séptima jornada, ante el cuadro burgalés en El Plantío el domingo 28 de septiembre a las 16.15 horas

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:44

Tras ciertos retrasos a la hora de asignar los horarios definitivos de las jornadas, LaLiga anunció el domingo y el lunes las fechas oficiales de ... las jornadas 6 y 7, respectivamente. Si el domingo se supo que el segundo derbi andaluz del Málaga será el domingo 21 de septiembre (18.30 horas, La Rosaleda), el lunes el cuadro blanquiazul conoció el horario para su visita a El Plantío, hogar del Burgos. Será el siguiente domingo, 28 de septiembre a las 16.15 horas.

