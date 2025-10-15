El Málaga, ante el reto de afianzar la reacción

El Málaga reaccionó a lo grande y, con un gran partido contra el Deportivo (3-0), frenó una crisis que amenazaba la estabilidad del equipo. ... Goleó con justicia en una exhibición táctica y de trabajo, parando en seco cualquier especulación para situarse en la zona media de la clasificación. Aunque se mantienen algunas heridas abiertas durante la etapa negativa, a la espera de pasar página en las próximas jornadas. Todo pasa por afianzar este cambio de rumbo del anterior partido, aunque para ello el cuadro de Sergio Pellicer deberá recuperar la regularidad del comienzo de temporada.

¿Cuáles son las claves para olvidarse de la crisis? Las salidas siempre pasan por sumar puntos, sin duda, pero hay otros aspectos muy ligados al equipo y la plantilla que también contribuyen de una forma decisiva en el rendimiento. Pellicer, según se pudo observar, ha encontrado ya una fórmula y un bloque entre sus jugadores disponibles, lo que le permitió controlar el partido del domingo anterior de principio a fin. Algunos jugadores han dado un paso al frente y, en algunos casos, se pueden haber ganado el puesto. Pero el entrenador empieza ya a recibir a los futbolistas que estaban lesionados o ausentes por otros motivos (sanciones o los partidos internacionales).

Ante el Deportivo ya volvió Joaquín Muñoz, que fue una auténtica pesadilla para la defensa rival en la primera fase del choque, y están muy cerca de reincorporarse Niño y Puga, aunque todavía ni siquiera se entrenan con el grupo. Pero también regresó Galilea y para el choque de Leganés volverá a estar disponible Montero, ambos tras cumplir un partido de suspensión. Y la tarde del martes se entrenaron ya con sus compañeros tanto Izan Merino como Aarón Ochoa tras volver de los compromisos con sus selecciones. Serán más opciones para el entrenador, que en algunos encuentros tenía el equipo casi en cuadro. La parte negativa hay que buscarla en los problemas físicos de Gabilondo.

Le llegará de nuevo el turno a Pellicer para integrar a los hombres que tendrá a su disposición en Leganés (el domingo a partir de las 14.00 horas). Esa continuidad en el rendimiento es el primero de los retos que deberá afrontar ya el equipo desde el domingo. Ahí estará la clave para cerrar definitivamente la mala racha y abrir una nueva y positiva a partir de ahora, a la espera de la visita del Andorra a La Rosaleda (la siguiente semana) y el partido de la Copa del Rey, que será la primera eliminatoria de la competición, igual que la temporada anterior contra el Estepona (el jueves 30, a un solo partido a domicilio, a partir de las 21.00 horas).

En el capítulo extradeportivo, el malestar mostrado por Pellicer deberá resolverse a nivel interno. El entrenador dijo que deberían quedar resueltas las dudas que existieran sobre él. Dejó entrever que echó de menos algo más de apoyo con la llegada de las cuatro derrotas seguidas que precedieron el triunfo contra el 'Dépor'. Pero la clara victoria del domingo, con toda probabilidad, habrá alejado por completo cualquier polémica al respecto. De todas formas, los técnicos siempre corren el riesgo de perder su puesto cuando los resultados son negativos, aunque sea injusta esta decisión. En este caso, el club y la dirección deportiva analizarían algo más que los marcadores, lo que dificultaba la posibilidad de una destitución.