Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergio Pellicer, durante el entrenamiento de la tarde de este martes en el Anexo. ÑITO SALAS

El Málaga, ante el reto de afianzar la reacción

Los blanquiazules necesitan cerrar la crisis definitivamente con una buena racha de resultados, a la vez que se incorporan los numerosos lesionados

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:13

Comenta

El Málaga reaccionó a lo grande y, con un gran partido contra el Deportivo (3-0), frenó una crisis que amenazaba la estabilidad del equipo. ... Goleó con justicia en una exhibición táctica y de trabajo, parando en seco cualquier especulación para situarse en la zona media de la clasificación. Aunque se mantienen algunas heridas abiertas durante la etapa negativa, a la espera de pasar página en las próximas jornadas. Todo pasa por afianzar este cambio de rumbo del anterior partido, aunque para ello el cuadro de Sergio Pellicer deberá recuperar la regularidad del comienzo de temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  2. 2 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  3. 3 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  4. 4 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
  5. 5 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  6. 6 Mónica, la madre soltera sin casa no acampará en el Parque: el Ayuntamiento de Málaga le busca un piso compartido
  7. 7 La autopsia descarta la participación de terceras personas en la muerte de la pareja de Coín
  8. 8

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  9. 9 Un hombre se refugia armado con dos cuchillos en una iglesia tras apuñalar a otro en Marbella
  10. 10 Una avería eléctrica complica la distribución de alimentos frescos en Mercamálaga: «Ha sido un caos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Málaga, ante el reto de afianzar la reacción

El Málaga, ante el reto de afianzar la reacción