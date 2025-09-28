Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Panorámica de La Rosaleda, cuyo césped está ahora de resiembra. MARILÚ BÁEZ

El Málaga-Andorra liguero ya tiene fecha y hora

El choque se jugará el domingo 26 de octubre, a las 14.00, con lo que quedará día y medio de margen para la recuperación del césped de La Rosaleda, que el viernes 24 acogerá un España-Suecia femenino

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:42

El Málaga-Andorra, de la undécima jornada liguera, ya tiene día y hora. Será el domingo 26 de octubre, a las 14.00, de forma ... que habrá cierto margen de recuperación para el césped de La Rosaleda, que hay que recordar que el viernes 24 acogerá el España-Suecia femenino, de semifinales de la Liga de Naciones.

