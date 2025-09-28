El Málaga-Andorra liguero ya tiene fecha y hora
El choque se jugará el domingo 26 de octubre, a las 14.00, con lo que quedará día y medio de margen para la recuperación del césped de La Rosaleda, que el viernes 24 acogerá un España-Suecia femenino
Málaga
Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:42
El Málaga-Andorra, de la undécima jornada liguera, ya tiene día y hora. Será el domingo 26 de octubre, a las 14.00, de forma ... que habrá cierto margen de recuperación para el césped de La Rosaleda, que hay que recordar que el viernes 24 acogerá el España-Suecia femenino, de semifinales de la Liga de Naciones.
En el Málaga había cierta preocupación por esta cuestión, una vez que se conoció, sin consulta previa por parte de la Federación Española de Fútbol, que se jugaría un partido de selecciones en Martiricos el viernes 24 de octubre, coincidiendo con un fin de semana en el que hay partido liguero de local. Así, se puso esto en conocimiento de LaLiga para tratar de impedir que el duelo ante el Andorra fuese en el sábado 23, a lo sumo el domingo 26 o el lunes 27.
HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 11 en #LALIGAHYPERMOTION.— LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) September 28, 2025
👉 https://t.co/RChYmIsdb0 pic.twitter.com/mFGWY41Baw
De esta forma, el Málaga jugará por sexta vez seguida un domingo. Ya lo hizo ante el Cádiz, y lo hará hoy en Burgos (16.15). Además, visitará al Racing el domingo 5 de octubre a las 18.30; recibirá al Deportivo el domingo 12, a las 21.00, y jugará en Leganés el domingo 19, a las 14.00, antes del citado Málaga-Andorra.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.