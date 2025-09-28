El Málaga-Andorra liguero ya tiene fecha y hora

El Málaga-Andorra, de la undécima jornada liguera, ya tiene día y hora. Será el domingo 26 de octubre, a las 14.00, de forma ... que habrá cierto margen de recuperación para el césped de La Rosaleda, que hay que recordar que el viernes 24 acogerá el España-Suecia femenino, de semifinales de la Liga de Naciones.

En el Málaga había cierta preocupación por esta cuestión, una vez que se conoció, sin consulta previa por parte de la Federación Española de Fútbol, que se jugaría un partido de selecciones en Martiricos el viernes 24 de octubre, coincidiendo con un fin de semana en el que hay partido liguero de local. Así, se puso esto en conocimiento de LaLiga para tratar de impedir que el duelo ante el Andorra fuese en el sábado 23, a lo sumo el domingo 26 o el lunes 27.

De esta forma, el Málaga jugará por sexta vez seguida un domingo. Ya lo hizo ante el Cádiz, y lo hará hoy en Burgos (16.15). Además, visitará al Racing el domingo 5 de octubre a las 18.30; recibirá al Deportivo el domingo 12, a las 21.00, y jugará en Leganés el domingo 19, a las 14.00, antes del citado Málaga-Andorra.