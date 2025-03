El Málaga ahora sí acaricia el objetivo de la temporada

Una primera vuelta de sobresaliente (siempre a tenor de las expectativas este verano), con 30 puntos, y una segunda vuelta que apenas llega al aprobado ... raspado y que se le está haciendo muy larga al Málaga, que sólo ha sido capaz de ganar en ella a los tres conjuntos que se muestran desahuciados en la competición, el Cartagena (0-1 gracias un gol in extremis de Baturina), el Tenerife (1-0) y el Racing de Ferrol, con el 2-0 de este sábado.

El calendario del Málaga hasta el final de la temporada: J-33ª: Oviedo-Málaga (domingo, 16.15 horas).

J-34ª: Málaga-Córdoba (domingo 6 de abril, 18.30)

J-35ª: Huesca-Málaga (lunes 14 de abril, 20.30)

J-36ª: Eibar-Málaga (19/20 abril)

J-37ª: Málaga-Castellón (26/27 abril)

J-38ª: Málaga-Granada (3/4 mayo)

J-39ª: Eldense-Málaga (10/11 mayo)

J-40ª: Málaga-Sporting (17/18 mayo)

J-41ª: Elche-Málaga (24/25 mayo)

J-42ª; Málaga-Burgos (31 mayo/1 junio)

Más allá de estas tres victorias, que han reportado nueve puntos balsámicos, cruciales, el Málaga nada más que ha totalizado tres empates después del paso por el ecuador liguero; es decir, en lo que va de 2025, los alcanzados ante el Deportivo y el Levante en Martiricos (sendos 1-1) y la reacción para el 2-2 en Almería.

De esta forma, los conjuntos con 'pie y medio' en Primera RFEF han acudido al rescate del Málaga. Son citas a priori sencillas pero en las que no se puede fallar con la espada, y la más cómoda y tranquila resultó ser la vivida este fin de semana ante el Ferrol. Sin necesidad de poner un ritmo superior al habitual, con escasos apuros vividos en el área propia, al Málaga le bastaron dos triangulaciones muy precisas para sentenciar ante el descanso y llegar a un segundo tiempo en el que apenas sucedió nada.

¿Ocho puntos, suficiente?

Los tres puntos le permiten sumar 42 y estar a sólo ocho de los ansiados 50, que en casi todas las ediciones de la Liga en Segunda con el actual formato (cuatro descensos y 22 equipos, con tres puntos por victoria) han valido la permanencia. Sólo el futuro dictará sentencia sobre si este curso la salvación estará o no barata, aunque todo apunta a que sí.

No parece un reto especialmente complicado sumar esos ocho puntos en diez jornadas, por más que el Málaga ha bajado el nivel como equipo y atendiendo a la mayoría de casos individuales. Dos triunfos y dos empates (aun sufriendo seis derrotas), o un triunfo y cinco empates serían suficientes, pero todo a expensas del ritmo de puntuación con el que avance el Eldense, que sigue como decimonoveno, o el equipo que se coloque ahí en el futuro si hubiera cambio, y el más cercano es el Zaragoza, a dos, y que recibe este lunes al Córdoba (20.30 horas), en el debut de Gabi en el banquillo.

El Málaga deberá afrontar tres salidas (Oviedo, Huesca y Eibar) en las cuatro próximas jornadas, compromisos además nada sencillos

A diez citas para el final, en la fase de la verdad para los equipos, el Málaga no tiene un calendario especialmente complicado. Hay aspectos negativos y otros más favorables. Aunque le quedan cinco partidos en casa y otros tantos fuera, es llamativo que en las cuatro próximas citas haya tres salidas, y no sencillas sobre el papel. La primera es en Oviedo este domingo (16.15 horas), a donde llegará con seis bajas confirmadas, las de Dani Lorenzo, Ramón, Haitam, Juanpe, Gabilondo e Izan Merino, salvo que prospere el recurso del club al Juez Único. En todo caso este, Antoñito y Aarón Ochoa volverán no antes del miércoles después de un largo periplo de partidos en la Ronda Élite sub-19 con sus selecciones. Las otras dos visitas son a Huesca, que pelea por el ascenso directo también, y Eibar, con un equipo mejorado con su nuevo entrenador, Beñat San José.

Pero a favor del Málaga están esos siete puntos de colchón actuales sobre la zona de descenso, una ventaja ya muy seria cuando queda tan poca competición; lo encarrilado del 'goal average' ante el Eldense (3-0 en La Rosaleda), a pesar de que haya que visitar (el fin de semana del 10 y 11 de mayo, en la trigésima novena jornada) el Pepico Amat, y esas dos confrontaciones finales en La Rosaleda (jornadas cuadragésima y cuadragésima segunda) ante el Sporting de Gijón y el Burgos, que podrían llegar con pocas cosas en juego a esas alturas, salvo una buena racha de alguna de ellos (precisamente el equipo de El Plantío está inmerso en una de ellas ahora).