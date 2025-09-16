El Málaga abre una investigación para esclarecer lo ocurrido en el partido del Juvenil

El Málaga abre una investigación a nivel interno, más allá de lo que recogió el acta arbitral del encuentro entre La Cañada (conjunto de la ... periferia de la ciudad de Almería) y el Juvenil División de Honor blanquiazul, para esclarecer lo acontecido en el duelo del pasado domingo en tierras almerienses, que se saldó con triunfo visitante (0-1). El acta del colegiado registra insultos por parte del técnico del equipo juvenil malaguista, Alejandro Rodríguez Casanova, hacia el entrenador rival, el malagueño Juan Carlos Zumaquero (cuenta con un extenso pasado en clubes de la provincia de Málaga y que incluso llegó a pasar por el cadete malaguista), que después agredió al preparador blanquiazul.

Fuentes del club de Martiricos explicaron a este medio que ya ha iniciado esta investigación interna, un método de acción protocolario ante situaciones de este tipo, para conocer en profundidad todo lo acontecido en tierras almerienses. A su vez, han preferido hacer declaraciones oficiales al respecto más allá de esta información.

Según el árbitro Raimundo Sánchez Cerezuela, Casanova fue expulsado al final del encuentro por dirigirse a Zumaquero en los siguientes términos: «Eres un cabrón, cuando vayas a Málaga te voy a matar, hijo de puta». Tras estos insultos, el técnico del cuadro local «propinó un puñetazo en el rostro del entrenador del Málaga, Alejandro Rodríguez Casanova, impactándole con fuerza, además de una patada en la pierna, produciéndose también con fuerza. Ambos tuvieron que ser separados por unos cinco dirigentes de ambos equipos». Zumaquero también fue expulsado.