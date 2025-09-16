Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Complejo deportivo municipal de La Cañada de Almería. SUR

El Málaga abre una investigación para esclarecer lo ocurrido en el partido del Juvenil

El acta arbitral recoge unos incidentes entre los entrenadores de La Cañada, equipo almeriense, y del conjunto de la cantera blanquiazul; el técnico malaguista resultó agredido por el preparador del conjunto de Almería

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:05

El Málaga abre una investigación a nivel interno, más allá de lo que recogió el acta arbitral del encuentro entre La Cañada (conjunto de la ... periferia de la ciudad de Almería) y el Juvenil División de Honor blanquiazul, para esclarecer lo acontecido en el duelo del pasado domingo en tierras almerienses, que se saldó con triunfo visitante (0-1). El acta del colegiado registra insultos por parte del técnico del equipo juvenil malaguista, Alejandro Rodríguez Casanova, hacia el entrenador rival, el malagueño Juan Carlos Zumaquero (cuenta con un extenso pasado en clubes de la provincia de Málaga y que incluso llegó a pasar por el cadete malaguista), que después agredió al preparador blanquiazul.

