Luismi, en el momento en que fue colocado en la camilla el sábado para ser retirado del campo. MARILÚ BÁEZ

Luismi, un largo capítulo de lesiones de un jugador que va con todo

El medio centro malaguista, con múltiples fracturas maxilofaciales, tendrá que pasar por el quirófano en los próximos días y verá otra vez frenada su continuidad en el cuadro blanquiazul

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 17 de agosto 2025, 13:18

El Málaga se tuvo que conformar con un empate (1-1 ante el Eibar) en el debut liguero que, además de dejar ir dos puntos, ... tiene otro peaje, la lesión de Luismi. El medio centro gaditano chocó de forma fortuita con mucha violencia con Montero en un despeje en una acción intrascendente del partido y sufre múltiples fracturas maxilofaciales. Fue sustituito en el minuto 22 por Dani Lorenzo, retirado en camilla, y fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Málaga para someterse a pruebas.

