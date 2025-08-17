Luismi, un largo capítulo de lesiones de un jugador que va con todo

El Málaga se tuvo que conformar con un empate (1-1 ante el Eibar) en el debut liguero que, además de dejar ir dos puntos, ... tiene otro peaje, la lesión de Luismi. El medio centro gaditano chocó de forma fortuita con mucha violencia con Montero en un despeje en una acción intrascendente del partido y sufre múltiples fracturas maxilofaciales. Fue sustituito en el minuto 22 por Dani Lorenzo, retirado en camilla, y fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Málaga para someterse a pruebas.

A las 24.20 horas de la madrugada de este domingo llegó el parte médico oficial del jugador, que determinaba esas varias fracturas maxilofaciales que requerían «intervención quirúrgica». Además, se concretó que «esta se producirá en los próximos días». «El jugador, que se encuentra consciente y estable, pasó la noche en dependencias hospitalarias», se añadió.

El problema acontecido a Luismi no es nuevo en su carrera. Es inherente a un jugador que lo da todo, que no se mide en las disputas y que no escatima en el riesgo que asume. En una reflexión al respecto, su entrenador, Sergio Pellicer, que siempre ha loado su capacidad de sufrimiento, destacó su «compromiso», pero al mismo tiempo se lamentó de sus lesiones, que le privan de continuidad. «Luismi es importante. Es un eje principal del equipo. El año pasado estuvo bien, pero le faltó regularidad por sus problemas físicos«, sentenció ante la que será una nueva estancia en la enfermería del jugador.

Luismi se ha convertido por su determinación en un héroe para la afición malaguista, pero su afán le hace perderse muchos minutos. Conviene recordar que Luismi ya fue baja gran parte de esta pretemporada por unos problemas en el aductor de su pierna izquierda. Jugó en el 5-0 al Antequera y reapareció en el Costa del Sol. Además, en la pasada campaña, su primera de blanquiazul, sólo pudo ser titular en 27 de las 42 jornadas ligueras. En el resto estuvo de baja o recortando su presencia en el campo al estar recién salido de una lesión, porque para Pellicer es indiscutible: si está para jugar sale al campo.

61,3% Es el porcentaje de minutos en los que ha jugado Luismi en la Liga entre la campaña anterior y lo que se lleva de esta. Siendo indiscutible para Pellicer, el resto se lo perdió por lesiones de diferente índole (hubo varias musculares) y por ciclo de amonestaciones, al ver doce veces la amarilla, fruto de su agresividad en las disputas.

Así, tampoco el verano anterior trabajó con el grupo la mayor parte del verano recuperándose de unas molestias musculares, y no debutó hasta la jornada tercera. En octubre se lesionó en en el aductor izquierdo la última sesión de trabajo antes de medirse al Cádiz, y se perdió las jornadas novena y décima.

Su estilo agresivo y de ir a las disputas le genera también muchas tarjetas y la pasada campaña, con doce amarillas, tuvo que cumplir ciclo de amonestaciones dos veces, la primera ya a finales de noviembre. Posteriormente, sufrió una fisura costal ante el Zaragoza el 26 de enero, pese a que en una muestra de profesionalidad completó el partido, en otro choque sin control.

Luismi juega con una chichonera tras una doble fractura craneal en 2012 que le obligó a colocársele una placa de titanio, y ya tuvo una fisura costal en el Málaga la pasada campaña

Fue baja todo el mes de febrero y reapareció al final del mismo en Tenerife. Finalmente, a principios de abril, recayó de una molestias en los isquiotibiales izquierdos y se retiró del campo ante el Córdoba en el minuto 7 y fue baja en las dos jornadas posteriores, en las que el Málaga le iba mucho en juego, con la permanencia pendiente de asegurar.

En términos porcentuales, Luismi ha podido jugar el 61,3% de los minutos ligueros totales del Málaga entre la temporada actual y la anterior, en la que estuvo en el campo un total de 2.356, más 20 de este ejercicio.

Luismi juega con una chichonera desde hace muchas temporadas porque se le colocó una placa de titanio en la cabeza producto de un choque en noviembre de 2012 en un partido ante el Jaén, cuando jugaba en el Sevilla Atlético al despejar un balón aéreo ante Nino. El TAC detectó fractura del temporoparietal (dos huesos del cráneo). Este percance casi pone punto y final a su carrera.