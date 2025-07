Louzán: «Hablé en varias ocasiones con el presidente de la Junta; la predisposición económica era buenísima»

Después de que todas las administraciones implicadas en el frustrado proyecto de la remodelación de La Rosaleda para el Mundial 2030 se hayan pronunciado al ... respecto, faltaba por conocer la postura de un actor importante en todo este asunto, la de la Federación Española de Fútbol y de su presidente, Rafael Louzán. El gallego parecía intuir los problemas que podrían llegar con la candidatura de Málaga cuando en febrero ya deslizó que una de las sedes podría renunciar.

Ahora, cuando ya se ha hecho oficial el paso atrás de Málaga, Louzán valoró la decisión de las administraciones y desveló que el alcalde Paco de la Torre le llamó con anterioridad al anuncio del pasado sábado. «El alcalde me llamó dos veces esa semana. Me llamó bastante antes de tomar la decisión final y el día de hacerla pública. También me llamó el presidente de la comunidad (Juanma Moreno) y me trasladaron su visión sobre el tema. Hay que recordar que las tres administraciones son propietarias de la instalación y estaban de acuerdo en la financiación y el reparto, porque había hablado con el presidente de la Junta en varias ocasiones. Habría una predisposición económica magnífica para llevar a cabo esa inversión que superaba los 280 millones», dijo Louzán en una comparecencia en el Consejo Superior de Deportes sobre la candidatura de España al Mundial 2030 en el que participaron otros países organizadores.

Dicho esto, el presidente de la Federación se mostró compresivo con la decisión adoptada por las administraciones y detalló los problemas que el alcalde le había dado como justificación para presentar la renuncia. «Me trasladó que había problemas con los aficionados del Málaga, que no había capacidad para ellos en el campo alternativo, el campo modular, y, segundo, que tenían que conseguir diversos permisos y que no estaba siendo fácil, a pesar de estar de acuerdo en la financiación. Es decir, que tenían problemas de toda índole que les llevaron a tomar esta decisión, que yo respeto», dijo.