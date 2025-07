Loren Juarros: «Estamos terminando de cerrar la situación de Niño, quedan detalles que no son significativos»

Con discreción y determinación, Loren Juarros trabaja en la planificación deportiva, con los objetivos claros. El anuncio del fichaje de Eneko Jauregi y las dilaciones ... en hacer oficial el de Adrián Niño, que parecía el más cercano a producirse, generaron cierta intranquilidad en la parroquia blanquiazul. Pero, en la rueda de prensa de presentación del delantero vasco, el director deportivo fue preguntado por lo que sucede con Niño, enviando un mensaje que deja aliviada a la afición: «Estamos terminando de cerrar la situación de Niño. Quedan unos detalles contractuales que no son significativos, pero que retrasan las cosas. En un traspaso como el de Adrián Niño, en el que seguirá teniendo parte de su propiedad el Atlético de Madrid, hay pequeños detalles que hay que ajustar bien y desde el apartado jurídico se está intentando hacer bien», explicó el directivo burgalés.

Con Jauregi y Niño se da por cerrada la delantera y explicó que en estos momentos la posición que busca reforzar es la de extremo: «Seguimos mirando el perfil de atacante por la banda, pero de delanteros ya no va a llegar nada más y estamos muy contentos. Confiamos mucho en los tres delanteros que vamos a tener el año que viene (Chupete, Jauregi y Niño), porque creemos que son complementarios y también jugar solos. Creo que vamos a estar satisfechos, aunque luego hasta que no se abre el melón no se sabe, pero tenemos lo que habíamos planificado».

El otro apartado clave en la planificación de la plantilla es el de las salidas, ya que a día de hoy deberían salir más futbolistas para así poder dejar hueco a todos los refuerzos. Loren comentó que «Juan Hernández está en proceso de dejar de ser jugador del Málaga. En breve se desvinculará. Puede darse la salida de algún jugador más. Estamos hablando con jugadores y sus agentes, prefiero dejarlo ahí».