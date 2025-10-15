Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Chupete celebra uno de sus goles el domingo al Deportivo. ÑITO SALAS

El Leganés bromea con Chupete en el cartel del encuentro del domingo

«Cuentos para no dormir', reza esta vez la creación que difunde cada semana desde 2013 el club madrileño, y que muestra varios libros infantiles y el 'hashtag' #sujetaElChupete, en relación a la racha del malaguista

Pedro Luis Alonso

Málaga

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:40

El Leganés difundió este miércoles su habitual cartel previo a sus partidos, en los que suele promocionar el choque de una forma divertida y casual, ... siempre sin herir sensibilidades. En esta ocasión, antes de su duelo frente al Málaga del domingo (14.00 horas), el club madrileño bromeó con la brillante actuación goeladora de Chupete ante el Deportivo y su condición de máximo realizador del equipo, con cuatro dianas.

