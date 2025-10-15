El Leganés bromea con Chupete en el cartel del encuentro del domingo
«Cuentos para no dormir', reza esta vez la creación que difunde cada semana desde 2013 el club madrileño, y que muestra varios libros infantiles y el 'hashtag' #sujetaElChupete, en relación a la racha del malaguista
Málaga
Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:40
El Leganés difundió este miércoles su habitual cartel previo a sus partidos, en los que suele promocionar el choque de una forma divertida y casual, ... siempre sin herir sensibilidades. En esta ocasión, antes de su duelo frente al Málaga del domingo (14.00 horas), el club madrileño bromeó con la brillante actuación goeladora de Chupete ante el Deportivo y su condición de máximo realizador del equipo, con cuatro dianas.
🖼️ 𝗖𝗔𝗥𝗧𝗘𝗟 𝗢𝗡𝗟𝗜𝗡𝗘 | Nos hemos preparado para frenar al rival.#LeganésMálaga #SujetaElChupete 😜🍼 pic.twitter.com/4mLkyFwZpI— C.D. Leganés (@CDLeganes) October 15, 2025
«Nos hemos preparado para frenar al rival», afirma el club en su 'tuit' en X, con un titular que reza 'Cuentos para no dormir', en el que aparecen los cuentos '¡Que viene el coco!', 'Caperucita y el lobo' y 'La bruja pepiruja', además del 'hashtag' '#SujetaElChupete'.
Desde 2013 estos pósters eran obra de la creatividad de Sergio Cid y Alberto Pascual, pero desde hace meses se han desvinculado de la entidad, aunque esta tradición, muy bien acogida ya en la redes sociales no se ha perdido. Es el propio departamento de comunicación del club el que, a través de sus diseñadores gráficos, las crea.
