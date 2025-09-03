Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Larrubia intenta dejar atrás a Sergio Barcia, de Las Palmas. AGENCIA LOF

Larrubia, entre los más regateadores de Primera y Segunda División

El extremo del Málaga ha completado 10 regates en los tres primeros partidos, sólo superado por Lamine Yamal (18) y Nico Williams (16) y con los mismos que Mbappé

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:17

Salta a la vista el paso adelante que está dando David Larrubia. Y los datos corroboran esta sensación. El extremo malagueño es el tercer máximo ... regateador de Primera y Segunda División. Sólo le superan Lamine Yamal, del Barcelona, que acumula ya 18 regates completados, y Nico Williams, del Athletic, con 16. Ambos, uno en cada banda, son los extremos titulares de la selección española. Larrubia, con 10, suma los mismos que Kylian Mbappé, del Real Madrid. El francés, a pesar de actuar a menudo como delantero centro, acostumbra a arrancar desde la banda izquierda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  2. 2

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  3. 3

    Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo
  4. 4 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  5. 5 Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura
  6. 6 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  7. 7 Un restaurante de Fuengirola denuncia dos intentos de asalto en cuatro días: «Vamos a tener que dormir dentro»
  8. 8

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  9. 9 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  10. 10 Le devuelven la cartera con 900 euros de su pensión, tras perderla al comprar pan en Antequera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Larrubia, entre los más regateadores de Primera y Segunda División

Larrubia, entre los más regateadores de Primera y Segunda División