Larrubia, entre los más regateadores de Primera y Segunda División

Salta a la vista el paso adelante que está dando David Larrubia. Y los datos corroboran esta sensación. El extremo malagueño es el tercer máximo ... regateador de Primera y Segunda División. Sólo le superan Lamine Yamal, del Barcelona, que acumula ya 18 regates completados, y Nico Williams, del Athletic, con 16. Ambos, uno en cada banda, son los extremos titulares de la selección española. Larrubia, con 10, suma los mismos que Kylian Mbappé, del Real Madrid. El francés, a pesar de actuar a menudo como delantero centro, acostumbra a arrancar desde la banda izquierda.

En la categoría 'de plata', Larrubia es el jugador que más regates ha realizado. Sus más inmediatos perseguidores son Cristian Carracedo, del Córdoba, y Manuel Nieto, del Andorra, los dos con nueve. Otro jugador del cuadro andorrano, que está llamando la atención en estos primeros partidos de Liga, es el surcoreano Min-su Kim, cedido por el Girona, es el tercero que más lleva en Segunda con ocho.

El futbolista malagueño todavía no se ha estrenado en competición oficial en materia de goles o asistencias, un hecho meramente anecdótico, ya que continúa aportando su gran desequilibrio, conducción (sobre todo hacia las posiciones interiores, al ser zurdo por la banda derecha), que permite atraer a varios defensores y dejar libre a otros compañeros, y su constantes esfuerzos defensivos para recuperar el balón (está en el 'top-10' de jugadores que más posesiones han recuperado, con 21).