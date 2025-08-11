Larrubia asume los galones del Málaga

El malaguismo buscaba un referente y puede que lo tenga de forma inesperada en la figura de David Larrubia, un canterano en progresión constante desde ... su debut en el primer equipo y que este verano parece haberse saltado varios escalones en su constante mejora. Ya sin Antoñito Cordero y el largo culebrón de su frustrada renovación, y dejado a un lado, pero sin olvidar, el buen nivel goleador de Adrián Niño en sus primeros dos partidos con el equipo, 'Larru' se ha situado en la cúspide por méritos propios. A sus 23 años ha asumido galones con una determinación pasmosa. Y, además, es de la casa.

Si hay algo que sorprende de Larrubia es su aprendizaje y puesta en prácticas de facetas inéditas de su juego. No se le había visto hasta este sábado un gol irrumpiendo por el centro al espacio libre, y esto es sólo una muestra de cómo asimila nuevos conceptos, evoluciona, madura y adquiere confianza.

Porque los comienzos de Larrubia en el Málaga no fueron fáciles. Internacional sub-17 y sub-18, su desembarco en el primer equipo fue muy paulatino y sólo en los últimos meses ha adquirido la condición de sentirse titular y poco menos que indiscutible, algo que no es nada sencillo en los equipos de Pellicer.

Ampliar Larrubia celebra un gol el sábado. ÑITO SALAS

Desde su debut oficial en Tenerife (2-0) el 13 de septiembre de 2020, en la primera jornada en Segunda de ese campeonato, el progreso fue muy lento. Apenas 122 minutos esa campaña y ninguno en la 2021-22, lo que le condujo a una cesión al Mérida en Primera RFEF la temporada siguiente (2.493 minutos, 36 partidos, cuatro goles y una asistencia), una 'mili' que aceleró su proceso de maduración.

Pero todavía ese Larrubia era un futbolista sin elevadas cifras en la suerte definitiva del fútbol, los goles, ni en pases definitivos. Pese a su rodaje, sus números en la misma categoría en la 2023-24 fueron discretos, con 1.933 minutos, dos goles y otras tantas asistencias, sin sentirse todavía fijo en las alineaciones.

Ha marcado cuatro goles, tantos como en toda la temporada anterior, y ha ganado confianza en la definición y el desborde

Lo mejor del extremo malagueño seguía por llegar. Dio un paso más con la dificultad de desenvolverse en una categoría más alta la pasada campaña, con 2.811 minutos, cuatro dianas y tres pases. Creció mucho en su labor sin balón, en su faceta recuperadora, su disciplina táctica y la presión sin descanso, de ahí que fuera ya poco menos que imprescindible para Pellicer a la hora de valorar las dos facetas del juego, con y sin posesión del esférico.

Sin embargo, se mantenía en cierta manera ese déficit en gol, en acciones decisivas, que acusó el equipo, entre los menos batidos todo el torneo, pero también de los menos realizadores, sin un 'nueve' con grandes cifras. Sin embargo, ha irrumpido aún con más fuerza este verano. En cinco partidos de preparación ha marcado tanto como en toda la temporada anterior y ha sido de largo, en el balance general, el mejor jugador de la pretemporada. El ataque se vuelca sobre la banda derecha, porque al jugador, que le gustaba moverse y caracolear desde zonas interiores antaño, ahora entiende mejor las rupturas al espacio y cuándo optar por el desborde.

David Larrubia castiga o Betis e incendeia La Rosaleda. Málaga tem uma promessa!pic.twitter.com/CjYSXp4hez — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) August 10, 2025

«Mi sueño es jugar en Primera División con el Málaga», sentenció en una entrevista a este diario, y quizás esté más cerca, si es que finalmente el equipo da ese salto de nivel ansiado por todos. Larrubia, desde la banda derecha y otras zonas del campo, ha liderado esta pretemporada a un Málaga con tres victorias (5-0 al Antequera, 2-1 al Almería y 3-1 al Betis). El empuje al inicio de la preparación se diluyó un tanto ante el Al-Wrakah árabe (0-0) y, sobre todo, en la visita al Oxford United (3-0), que mostró un rodaje superior, pero la ilusión se retomó y de qué forma este sábado.

A nivel individual, Izan Merino es de largo el que menos vacaciones tuvo (tras ser subcampeón de Europeo sub-19) y el que mas ha jugado (399 minutos y titular siempre), en parte también por una lesión de Luismi. También ha agrado mucho Adrián Niño, con tres goles, uno menos que Larrubia y uno más que Chupete. Han jugado minutos 26 jugadores, el número de efectivos que tiene Pellicer ahora, pero con matices: Sangalli ya ha salido, Céspedes y Recio serán del filial, y Moussa, Ramón y Haitam siguen sin el alta médica. Durante el verano hubo otros tres percances, los de Alfonso Herrero (brecha en la frente), Luismi y Jauregi.