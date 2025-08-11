Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Larrubia, en la acción del 2-0, al dejar atrás a Júnior. ÑITO SALAS

Larrubia asume los galones del Málaga

Con un salto enorme en su prolongada progresión, se ha erigido en líder del nuevo proyecto tras un verano realmente formidable

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:38

El malaguismo buscaba un referente y puede que lo tenga de forma inesperada en la figura de David Larrubia, un canterano en progresión constante desde ... su debut en el primer equipo y que este verano parece haberse saltado varios escalones en su constante mejora. Ya sin Antoñito Cordero y el largo culebrón de su frustrada renovación, y dejado a un lado, pero sin olvidar, el buen nivel goleador de Adrián Niño en sus primeros dos partidos con el equipo, 'Larru' se ha situado en la cúspide por méritos propios. A sus 23 años ha asumido galones con una determinación pasmosa. Y, además, es de la casa.

