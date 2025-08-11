Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Isco, antes de saltar al campo el sábado en el Trofeo Costa del Sol. ÑITO SALAS

Isco, a Larrubia: «Nada que reprocharte amigo»

El bético, con una fractura de peroné y en torno a tres meses de baja, acepta las disculpas del malaguista tras la falta de su lesión en el Trofeo Costa del Sol

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:57

El bético Isco, lesionado de cierta gravedad el sábado tras una acción con Larrubia cerca del descanso del Trofeo Costa del Sol. Las palabras del ... benalmadense rebajan de alguna manera la polémica generada en el entorno del cuadro hispalense, con muchos aficionados cuestionando al malaguista por su dureza.

