Isco, a Larrubia: «Nada que reprocharte amigo»

El bético Isco, lesionado de cierta gravedad el sábado tras una acción con Larrubia cerca del descanso del Trofeo Costa del Sol. Las palabras del ... benalmadense rebajan de alguna manera la polémica generada en el entorno del cuadro hispalense, con muchos aficionados cuestionando al malaguista por su dureza.

Larrubia, que recibió amenazas, no tardó el domingo en emitir un comunicado en el que se disculpaba ante Isco pero dejaba claro que no hubo intención de hacerle daño. «Hola a todos. Lo primero de todo, volver a disculparme con Isco, y desearle pronta recuperación y que no sea nada grave. Todo el que me conozca sabe que jamás iría a lesionar. Ni siquiera hacer daño a un compañero de profesión y mucho menos al que ha sido y es un ídolo para mí. Estoy recibiendo muchísimos insultos por las redes (algunos muy dañinos) y creo que no soy merecedor de ellos».

«Nada que reprocharte amigo, solo es un lance de juego como los cientos que hay cada partido! Un abrazo y buena suerte esta temporada», fue la respuesta a última hora del domingo de Isco, caballeroso con su compañero de profesión, con el que tenía previsto incluso intercambiarse la camiseta.

Nada que reprocharte amigo, solo es un lance de juego como los cientos que hay cada partido! Un abrazo y buena suerte esta temporada 💪💪 — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) August 10, 2025

No todos los jugadores béticos han sido tan elegantes. Bartra, uno de los capitanes de la plantilla, se pronunció de otra forma. «Es más de lo mismo, patadas a destiempo. Si se paran antes, estas cosas no pasan. Como la de Iker (Losada) al final«, comentó.

Isco sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo, del que ya fue operado el año pasado. Según los facultativos, se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, que quedó resuelto. A sus 33 años, vive una segunda juventud, y al final de la pasada campaña, en la que fue subcampeón de la Conference League con el Betis, regresó a la selección española absoluta.