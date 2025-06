La Rosaleda cierra la temporada en el 'top ten' español en cuanto a asistencia media

El Málaga ha sido decimosexto en Segunda División, pero su afición es de zona media... de Primera. Los datos oficiales de asistencia media al concluir ... la temporada 2024-25 así lo reflejan, porque La Rosaleda ha tenido casi 25.000 espectadores de promedio (24.856), ligeramente por debajo de esos 26.550 abonados, cifra récord del pasado verano.

Este dato coloca al estadio en el 'top ten' nacional de asistencia y como el que más público ha recibido en Segunda División. En esta categoría supera a al Deportivo (21.509) y al Sporting (21.131), que cierran el podio, con el Zaragoza algo más rezagado de lo que hubiera sido normal debido al comienzo de las obras en su estadio, lo que le hizo perder totalmente una grada de fondo, derribada.

Los diez clubes españoles con más asistencia media en la temporada 2024-25: 1. Real Madrid. 72.692 espectadores.

2. Atlético de Madrid. 60.883

3. Betis. 51.542.

4. Athletic. 48.420.

5. Barcelona. 45.953.

6. Valencia 43.042.

7. Sevilla. 35.619.

8. Real Sociedad. 30.499.

9. Espanyol. 25.640.

10.Málaga. 24.856 espectadores.

Por tanto, sólo nueve clubes del fútbol nacional han batido al Málaga esta campaña, y hablamos de los 'grandes' del balompié patrio y de otras entidades históricas y muy importantes en cuanto a arraigo. El rey es el Real Madrid, con 72,692 espectadores de media en el Santiago Bernabéu, que ha lucido cubierto en más de un compromiso, y el segundo no es el Barcelona debido al traslado a Montjuic por las obras en el Spotify Camp Nou, lo que le ha hecho quedarse en el quinto lugar del 'ranking' con 45.953, por detrás del Atlético de Madrid (60.883 en el Riyadh Air Metropolitano), el Betis (51.542 en el Benito Villamarín) y el Athletic (48.240 en San Mamés).

También superan al Málaga el Valencia (43.042 espectadores en Mestalla), el Sevilla (35.619 en el Sánchez Pizjuán), la Real Sociedad (30.499 en Anoeta) y el Espanyol (25.640 en Cornellá-El Prat), todos estos equipos pese a que sus respectivas aficiones han sufrido mucho en lo deportivo esta campaña.

El mejor dato de público de toda la temporada en Martiricos fue en el duelo ante el Deportivo, con 27.281, y el peor contra el Burgos, con 19.337

En el caso del Málaga, el mejor dato de asistencia se dio en el primer partido de 2025, ante el Deportivo, con 27.281, y el más bajo coincide con la última jornada liguera, en un duelo ante el Burgos sin demasiados alicientes. Fue la única ocasión en que no se alcanzó un mínimo de veinte mil espectadores (19.337), Ni siquiera el choque ante el Eldense un jueves de diciembre se quedó tan bajo, con 21.123.

Además, el Málaga es el tercer mejor club de Segunda esta temporada en el porcentaje de ocupación media del estadio, un dato en el que a priori debería salir muy perjudicado por el tamaño de La Rosaleda frente a recintos mucho más pequeños como Anduva o el Pepico Amat. Así, el Málaga ha tenido un 83% de ocupación, por el 85% de El Plantío en Burgos y el 93% de los Campos de Sport de El Sardinero, en Santander.

Ampliar Las banderas gigantes malaguistas en la grada de animación. ÑITO SALAS

Las buenas cifras de asistencia média han supuesto también un importante pellizco para el club en ingresos por entradas en cada partido de casa, lo que se suma al elevado montante obtenido en la venta de abonos. La 'malagamanía' parece no tener fin. Aunque el crecimiento de población en la provincia no se detiene, la afición al equipo blanquiazul, pese a no vivir su mejor momento deportivo, sube como la espuma, a un ritmo mayor, y el estadio de Martiricos, que en breve será reformado para alcanzar los 45.000 asientos. empieza a quedarse pequeño, tras los trece mil seguidores en lista de espera para los carnés en el último estío.

En el Málaga se asume que no es fácil rebasar con la asistencia a cada encuentro de casa la cifra del número de socios. Siempre hay un porcentaje de fieles que se ausenta (máxime con los horarios cambiantes), aunque la entidad ha logrado mitigar parte de esta pérdida con la activación de la devolución del carnet para un compromiso. Con eso se facilita que otros aficionados puedan ocupar puntualmente un asiento.