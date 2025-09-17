Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Izan Merino, realizando ejercicios en solitario bajo la supervisión del readaptador físico, José Antonio Lizana. Salvador Salas

Izan Merino vuelve a entrenarse al margen y peligra su presencia en el derbi frente al Cádiz

Seguramente se reincorpore de forma progresiva al grupo en algún entrenamiento previo al encuentro, pero si entra en la convocatoria no partiría desde el inicio ante al cuadro gaditano

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:20

Izan Merino volvió a ejercitarse en solitario a causa de unas molestias en su tobillo izquierdo que siente desde hace ya ocho días, durante ... la sesión del miércoles y crecen las dudas con respecto a si llegará para el partido del domingo frente al Cádiz (18.30 horas). Probablemente realice la habitual reintegración progresiva al grupo en los próximos días, pero el hecho de haberse perdido, como mínimo, dos entrenamientos, hace pensar que en caso de finalmente entrar en la lista de convocados, no saldría desde el inicio. Podría ser el turno para la primera titularidad de Darko Brasanac, que ya disputó el pasado sábado sus primeros minutos como jugador del Málaga.

