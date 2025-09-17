Izan Merino vuelve a entrenarse al margen y peligra su presencia en el derbi frente al Cádiz

Izan Merino volvió a ejercitarse en solitario a causa de unas molestias en su tobillo izquierdo que siente desde hace ya ocho días, durante ... la sesión del miércoles y crecen las dudas con respecto a si llegará para el partido del domingo frente al Cádiz (18.30 horas). Probablemente realice la habitual reintegración progresiva al grupo en los próximos días, pero el hecho de haberse perdido, como mínimo, dos entrenamientos, hace pensar que en caso de finalmente entrar en la lista de convocados, no saldría desde el inicio. Podría ser el turno para la primera titularidad de Darko Brasanac, que ya disputó el pasado sábado sus primeros minutos como jugador del Málaga.

A estos problemas físicos, que ya impidieron que jugara en Huesca, hay que sumarle la incógnita que sobrevuela Martiricos desde hace varios meses: la posible convocatoria de Merino para el Mundial sub-20 en Chile, que comienza el 27 de septiembre. Se espera que a lo largo de esta semana el seleccionador Paco Gallardo dé los nombres. Este torneo provocaría que Pellicer no dispondría del canterano malagueño en torno a un mes, pudiéndose prolongar este tiempo a mes y medio.

Por otro lado, Dani Sánchez y Dorrio volvieron a entrenar con el resto de sus compañeros el martes, señal inequívoca de que ya se están en perfectas condiciones y podrían jugar el domingo si Pellicer así lo considera. Continúan en la enfermería los lesionados de larga duración (Luismi, Álex Pastor, Ramón y Moussa) y Puga, que aunque acude a las charlas técnicas previas a los entrenamientos, continúa recuperándose de su lesión en el aductor y seguirá ejercitándose al margen algunas semanas más

En lo que respecta al rival del Málaga, el Cádiz, el marbellí y exmalaguista Javier Ontiveros sufrió un golpe severo frente al Mirandés el 30 de agosto y todavía no ha reaparecido. Parecía que podía volver para este envite, pero sigue sin entrenarse, por lo que todo apunta a que no participará con el cuadro amarillo ante su exequipo.

Ontiveros abandonó el Málaga en 2019 rumbo al Villarreal. No dio el rendimiento esperado en el conjunto 'groguet', que lo cedió al Huesca en Primera, donde tampoco cuajó. Estuvo muy cerca de regresar al club malaguista, pero acabó rechazando la oferta para militar en Osasuna, lo que no sentó nada bien al malaguismo.

En el partido de la primera vuelta entre Málaga y Cádiz, en el Nuevo Mirandilla, Ontiveros anotó un doblete, ambos tantos de cabeza. En el primero, pidió perdón a los hinchas blanquiazules que se desplazaron, pero en el segundo no se cortó tanto a la hora de celebrar. Ya en el duelo en La Rosaleda, fue pitado con vehemencia por la parroquia malaguista, que no perdona aquel desplante en el verano de 2021. No realizó un buen partido aquel día, pese a que el Cádiz venció aquel partido (0-2).