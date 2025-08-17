Giráldez Carrasco: «Todos nos merecemos que el Málaga vuelva a Primera División»

Vitoriano Giráldez Carrasco, durante 23 años conocido por sus dos apellidos como asistente en Primera División, compatibiliza su trabajo en el Martín Carpena con la ... labor de delegado de campo en La Rosaleda en los partidos de casa del Málaga. El que ha sido uno de los mejores jueces de línea españoles de todos los tiempos analiza el VAR, el rumbo del equipo de su tierra y las novedades arbitrales en esta charla.

-Han pasado casi 20 años de su presencia en la final del Mundial de 2006, el Francia-Italia en Alemania. ¿Cómo recuerda ahora ese momento?.

-El 'top' del arbitraje es un Mundial y, dentro de él, dirigir una final. Estuve junto a Medina Cantalejo, que fue el cuarto árbitro y, además, tengo el orgullo de ser el primer quinto árbitro, cuando se creó esa figura. En aquel momento no lo aprecié, pero cuando pasa el tiempo te dices '¡Madre mía, dónde he estado!' Lo cierto es que era ya el día 39 que llevábamos ya en Alemania… pero aún ahora no me lo creo, son cosas que están ahí escritas, que nadie me lo va a quitar.

-¿Qué funciones tenía el quinto árbitro?

-Digamos que Medina Cantalejo tenía un pequeño monitor y estaba en el banquillo de Francia, y yo estaba al lado del banquillo de Italia. Éramos suplentes por si se lesionaba un juez de línea suplirlo y, en segundo lugar, controlar un poco los banquillos. Ahora el cuarto árbitro es cuarto árbitro, y existe el VAR. Es decir, que la función que hizo, por ejemplo, Medina Cantalejo ya no existe.

-Casi más que lo sucedido en el marcador, aquel partido se recuerda por una jugada, el cabezazo y expulsión de Zidane a Materazzi...

-Pues sí, la verdad es que fue de esas jugadas que, te dices tú que no puede ser. Estaba con el banquillo italiano y Gattuso se vino para mí diciendo '¿tú lo has visto? ¿Lo has visto?' Tenía un pinganillo que estaba conectado con los árbitros y, entonces, Luis (Medina Cantalejo) llamó al colegiado principal, Horacio Elizondo, y le contó lo sucedido. Me acuerdo que le repitió: '¿Pero estás seguro?' 'Que sí, seguro...'. Si llega a haber dudas, estamos todos liados. Bueno, no nos llegó la etapa VAR, por varios años.

«¿El VAR? En mis tiempos tenía que acertar sí o sí, y si no mala suerte... todo avanza en la vida»

-Usted ha sido durante 23 años asistente con colegiados de Primera como Martín Navarrete, López Nieto, Medina Cantalejo y Fernández Borbalán. ¿Ha quedado el cometido del asistente muy diluido desde el VAR?

-Ha quedado un poco reducido el cometido para todos, no sólo el asistente. Lo gordo o lo grande o lo problemático lo ha quitado. ¿Cuál es el problema que tenía el fútbol? Goles en fuera de juego, penaltis, que no se ha quitado, goles que han entrado o que no han entrado... Pero el acierto que tienen hoy los asistentes es tremendo, y ya no hay goles fuera de juego, los penaltis son más claros y todo avanza en la vida. En mis tiempos yo tenía que acertar sí o sí, y si no acertaba, pues mala suerte.

-Ahora incluso el asistente tiene que dejar también que transcurra la jugada antes de levantar la bandera para el fuera de juego.

-Hay jugadas que es verdad que hay que dejarla, pero en otras está fuera de lugar. Si ves que hay un fuera de juego claro y es un uno contra uno, es absurdo dejar correr. Me acuerdo de un Alavés-Real Madrid en el que Benzema estaba en fuera de juego claramente, le dejan seguir y sin querer lesiona al portero. Eso se podía haber evitado.

-Hábleme de las novedades arbitrales que va a haber esta temporada, fundamentalmente esa norma de los ocho segundos que no puede rebasar el portero para sacar.

-Sí, es para agilizar el tiempo. Es que cuando el árbitro aprecie que el portero coge el balón y crea que está en disposición de sacar, empieza a contar los segundos. ¿Qué va a pasar en caso de que no saque? Un libre indirecto sería una barbaridad, así que será un córner a favor del otro equipo.

Ampliar Virtoriano Giráldez Carrasco. SALVADOR SALAS

-¿Qué análisis hace de la salida de Medina Cantalejo al frente del Comité Técnico de Árbitros?

-Creo que Luis Medina, a día de hoy, era la persona más preparada para llevar al Comité. Y si me dice, ¿y no crees que hay otra más preparada? Claro que hay otra más preparada, pero no quiere, que es López Nieto. De eso no me cabe la menor duda. Posiblemente haya pagado los platos rotos de algunos que no tienen la misma mentalidad que él. Sobre los cambios, estoy convencido de que el que ha entrado (Fran Soto) lo hará también muy bien, pero el problema que tiene el arbitraje es que ellos no pueden escoger a su propio presidente, según la ley del Deporte. Es el presidente de la RFEF el que lo nombra, así que el mundo del arbitraje está un poco maniatado ahí.

-¿Cuántos años lleva como delegado de campo del Málaga?

-Quince, porque me retiré con 45, y tengo 61. Un año estuve fuera.

-¿Qué tiene que hacer como delegado de campo?

-La labor principal es que todo lo que concierne al árbitro principal esté en orden. Suelo venir tres horas antes del partido, mirar el vestuario de ellos, poner los conos para delimitar su espacio de calentamiento, mirar la sala de doping… controlar todo.

«El proyecto de cantera es fundamental. Al final los que nos han sacado las castañas del fuego han sido los jugadores de la cantera»

-¿Y si durante el partido se producen incidencias?

-Soy el interlocutor. El árbitro vendría a mí y me diría lo que tengo que decir por megafonía. Esta temporada ha pasado varias veces. Tengo que estar con el árbitro hasta que él sale por las puertas del estadio. Si creo que hace falta la policía, eso es mi responsabilidad. Alguna vez la he requerido para que se pongan delante de su coche porque salen lanzados para el aeropuerto, que no llegaban al avión.

-Se retiró Melero López, que pasa a árbitro VAR. Prácticamente en 40 o 45 años ha habido, salvo temporadas aisladas, un malagueño en Primera División. Tenemos un árbitro en Primera RFEF, Abraham Domínguez Cervantes, pero sin mucho recorrido por la edad. ¿Va a haber un largo vacío?

-Abraham ha estado ya en Segunda División un año. No hay nada escrito, pero es difícil volver, aunque creo que ha hecho una temporada maravillosa. A corto plazo diría que no hay opciones. A medio plazo, tendría que venir otro por detrás. Hay que esperar.

-¿Corren malos tiempos para los que quieren dedicarse al arbitraje desde el fútbol base? ¿Son peores tiempos que los de usted?

-No, ni mucho menos. Los míos eran muchísimos peores. No había un fin de semana que no nos reuniéramos los árbitros, porque íbamos los lunes, que alguien no dijera que me han pegado en el campo. Ahora es más difícil. No hay más que ver el protocolo que hay ahora mismo contra el racismo. En el apartado de la violencia ha cambiado todo muchísimo.

-¿Cómo ve el proyecto de cantera actual del Málaga? Son, con la próxima campaña, ocho apartado de la máxima categoría?

-A ver, el proyecto de la cantera es un proyecto maravilloso. ¿Por qué? Porque realmente da su frutos. Es un proyecto que a corto plazo no creo que llegue a Primera, a medio plazo, sí. Creo que como ciudad, como equipo, todos nos lo merecemos. Hemos pasado por un mal momento, en Primera RFEF, y fue el momento de aprender de los errores que se cometieron. Hemos tenido la gran suerte de salir en un año, pero al Deportivo le costó más. Pero el proyecto de cantera es fundamental. Al final los que nos han sacado las castañas del fuego han sido los jugadores de la cantera.

-¿Dónde pasa el verano?

-Normalmente me voy para el Norte, Galicia, Cantabria o algo de eso unos ocho o diez días, y me gusta más la playa.

-Sabemos que le gusta mucho la Semana Santa? ¿De qué imágenes es más devoto?

-La Semana Santa para mí es una ilusión cada año. Son ya muchos años que un grupito de mi familia, primos y demás, alquilamos balcones. Soy hermano de la Paloma. He pasado por todos los rangos: fui portador, capataz y, ahora, he cedido el puesto a mi hijo, que lleva el trono del Cristo de la Puente del Cedrón.

-¿Entiende el rumbo que ha tomado la Semana Santa de Málaga con el nuevo recorrido oficial?

-Es una cuestión que estoy convencido que algunos dirán que les viene bien y a otros mal. Todo en la vida es adaptarse, porque nos adaptamos todos. Al principio parecía un poco raro que la Tribuna fuera el inicio del recorrido oficial y bajar la calle Larios. No sé con qué me quedaría, pero ahora en la situación en que estoy me interesa esta Semana Santa.